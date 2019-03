„Vom Publikum – fürs Publikum gespielt“

Konzert des Musikzugs der Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen begeistert 320 Besucher

+ Der Musikzug spielte neben Märschen, Walzern und Polkas auch Helene Fischers Lied „Atemlos“. Foto: Heiner Büntemeyer

Br.-Vilsen - Von Heiner Büntemeyer. Draußen rieselte der Schnee, aber im Saal des Gasthauses Mügge in Bruchhausen-Vilsen war schon der Frühling eingekehrt. Dort gab der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen vor 320 erwartungsvollen Gästen ein Konzert. Es wurde nicht, wie in den Jahren zuvor mit dem Marsch „San Carlo“ eröffnet, sondern mit den „Alten Kameraden“ – und schon herrschte prächtige Stimmung unter den Besuchern, die bereits bei den ersten Takten mitklatschten und beim nachfolgenden „Schneewalzer“ schunkelten. „Ein Konzert ohne die ,Alten Kameraden‘ ist kein Konzert“, hatte vor einem Jahr ein Besucher auf seinem Wunschzettel notiert. So jedenfalls erzählte es der Leiter des Musikzugs, Klaus Bracht, bei der Begrüßung. 2018 hatten die Gäste die Möglichkeit, ihre Lieblingslieder auf einer Wunschliste zu notieren. Diese Songs sollten dann in diesem Jahr vom Musikzug gespielt und somit „erfüllt“ werden. „Vom Publikum gewünscht – fürs Publikum gespielt. So einfach ist das“, erklärte Frank Tecklenborg während der Moderation.