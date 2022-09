Die besten Videos vom Brokser Heiratsmarkt 2022

Von: Harald Hinze, Marcel Prigge

Der Brokser Heiratsmarkt ist eröffnet! Karussells, Party und Live-Musik - dazu Gewerbeausstellung und Pferdemarkt - die Menschenmassen strömen nach Bruchhausen-Vilsen. Wir sammeln hier alle Videos.

400.000 Besucher werden an fünf Tagen in Bruchhausen-Vilsen erwartet. Nach zweijähriger Corona-Pause ist endlich wieder Brokser Heiratsmarkt - eines der größten Volksfeste im Nordwesten. In diesem Jahr eröffnet von einem Polit-Duo: Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil.

Andreas Bovenschulte dreht im Remmer-Zelt auf

Der neue Heiratsvermittler des Brokser Heiratsmarktes Andreas Bovenschulte performt bei der Eröffnung des Remmer-Zeltes.

Party auf dem Brokser Heiratsmarkt: Lorenz Büffel, DJ Toddy und der vermeintliche „Skandalsong“ Layla

Das Partypublikum auf dem Brokser Heiratsmarkt geht ab. Egal ob bei Ballermann-Star Lorenz Büffel im Dillertal Zelt, bei DJ Toddy im Remmer Zelt oder zum vermeintlichen „Skandalsong“ Layla: die Tanzflächen sind gerammelt voll, die Feiernden machen kräftig Stimmung in den vier Festzelten des Volksfestes.

Isi Glück auf dem Brokser Heiratsmarkt:

Der Brokser Heiratsmarkt 2022: Live-Musik, Veranstaltungen und fünf Tage Party

Der Brokser Heiratsmarkt ist eines der größten Volksfeste in Norddeutschland und lockt vom 26. bis zum 30. August bis zu 400.000 Besucher in den Luftkurort Bruchhausen-Vilsen. Und auch in diesem Jahr hat der Markt wieder einiges zu bieten. Von den traditionellen Spaßtrauungen über die Gewerbeausstellung, bis hin zu Veranstaltungen wie die Junggesellenversteigerung und dem Luftgitarrenwettbewerb – Das Marktprogramm wartet mit spaßigen Events auf. Aber auch die Live-Musik und Partys in den verschiedenen Festzelten darf nicht fehlen, die in diesem Jahr mit hochkarätigen Stars aus der Mallorca-Szene besticht. Klingt alles hervorragend? Auch Kurzentschlossene können bequem und ohne Auto zum Heiratsmarkt anreisen, denn der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachse und der Verkehrsbetrieb Grafschaft Hoya stellt ein umfangreiches Angebot sicher, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem 9-Euro-Ticket umweltfreundlich zum Markt zu gelangen.