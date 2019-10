Volles Haus, auch ohne Maus

555 Anmeldungen für das Kinderfest des Deutschen Eisenbahnvereins

+ Nicht nur für Kinder interessant: Eisenbahnen im Miniaturformat. FotoS: Jantje Ehlers

Br.Vilsen - Von Martin Möhring. „Ich will Heizerin oder Dampflokführerin“ werden, war sich die fünfjährige Katharina aus Syke sicher. Sie hörte aufmerksam den Erklärungen von Insa Drechsler zu, die an der kleinsten und ältesten Dampflok „Franzburg“ erläuterte, was eine Lok alles braucht, um fahrbereit zu sein. Drechsler, selbst Dampflokführerin der Museumseisenbahn und im Hauptberuf Ausbilderin für Lokführer nahm sich viel Zeit für die wissbegierigen Kinder. 1894 wurde die alte Dampflok in Stettin gebaut und kann heute noch bis zu acht Waggons ziehen. An einem Dampfmaschinenmodell wurde dann konkret gezeigt, wie eine Dampfmaschine funktioniert. Dies war nur ein Höhepunkt des Kinderfestes „Türen auf! – mit der Maus“ des Deutschen Eisenbahn-Vereins der Museumseisenbahn Bruchhausen-Vilsen am Tag der Einheit.