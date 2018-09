Ausstellung „Augenblicke“ bis zum 9. November im Rathaus zu sehen

Br.-Vilsen - Von Ulf Kaack. Erneut beherbergen die Korridore des Samtgemeinde-Rathauses in Bruchhausen-Vilsen eine Kunstausstellung. Diesmal sind es Bilder der in Rahden, am nördlichsten Zipfel Nordrhein-Westfalens lebenden Malerin Christin Wiegmann, die den öffentlichen Raum bereichern.

Als Bereicherung für Bürger und Mitarbeiter will Vize-Bürgermeister Ulf Schmidt die Ausstellungsreihe im Rathaus denn auch verstanden wissen, wie er in seiner Eröffnungsrede am Sonntag in der Rolle des Hausherrn anführte: „Wir wollen keinesfalls in Konkurrenz zu den hiesigen Galerien und Ausstellungsstätten treten. Wir verstehen uns vor allem als Ergänzung des regionalen Kulturbetriebs, partizipieren dabei von der hohen Besucherfrequenz im Rathaus. Das passt gut zusammen.“

„Augenblicke“ hat Christin Wiegmann als Titel für ihre Bildpräsentation gewählt. Ob mit dieser Begrifflichkeit eine visuelle Betrachtungsweise oder die Momentaufnahme einer Wahrnehmung gemeint ist, lässt sie offen. Es ist Sache des Betrachters und beides kann zutreffen.

Was sich dem Besucher eröffnet, ist eine farbenfrohe Werkschau, die konsequent einer realistischen Darstellungsform folgt. Keine kritischen oder soziologischen Aspekte sind auszumachen, abstrahierende Abbildungen sucht man vergebens. Das kann so sein, das muss so sein. Christin Wiegmann hat ihren künstlerischen Ausdruck in einer modernen Form des Idealismus gefunden, der in Teilen an die Grenzen des Fotorealismus stößt. Auf experimentelles Arbeiten verzichtet die 43-Jährige. Exakte, zuweilen penible Abbildungen der Motive ziehen sich als roter Faden durch das Gezeigte.

Dabei bilden Tiere den Schwerpunkt bei der Auswahl ihrer Motive. Kein Wunder, ist die Künstlerin doch im Ländlichen großgeworden, lebt dort bis heute und fühlt sich wohl weitab vom Pulsschlag der Metropolen. Das verriet ihre Freundin und Malerkollegin Monika von Platen-Nimbs, die die Laudatio hielt: „Inspiriert von ihrem Vater, der sich ebenfalls intensiv der Malerei widmete, trat Christin Wiegmann erst relativ spät, nach der Geburt ihres ersten Kindes, hinter die Staffelei. Seitdem verfolgt sie diesen Weg mit all jener Konsequenz, die Familien- und Berufsleben zulassen. Eine umfangreiche malerische Ausbildung, die auf diversen Kursen aufbaut, geben ihr das handwerkliche Rüstzeug dazu.“

Im Fokus stehen Pferde

Doch nun zu den Bildern: Gleich im Foyer wird der Besucher von einem Eyecatcher in Empfang genommen. „Beim Dreschen“ titelt das Bild, das einen gebeugten alten Mann bei der Getreideernte abbildet. Bei dem sich anschließenden Rundgang stößt man auf die Tierdarstellungen. Haus- und Nutztiere stehen im Fokus, allen voran Pferde. In ihrer Anmut sind sie dankbare Motive. Ausdrucksstark, kräftig und elegant. Kein Wunder also, dass Christin Wiegmann sie zu ihren Favoriten macht. Häufig wählt sie die Porträtform, bannt die elegante Linienführung von Kopf und Halsbogen auf die Leinwand. Ausdrucksstarke Augen, wallende Mähnen, prägnante Muskelpartien … Vollendete Ästhetik ist das Ergebnis.

Auch Hunden und Katzen widmet sie ihre künstlerische Aufmerksamkeit. Ebenso scheinbar alltägliche Gattungen der Nutztierhaltung wie Kühe, Schweine oder Hühner, die nun in ihrer scheinbaren Banalität ein neues Gesicht und Gewicht erhalten. Ein Uhu und das Porträt eines Pfaus bilden die Exoten innerhalb des „tierischen Ensembles“.

Und auch die Pflanzenwelt findet Ausdruck in der Leidenschaft Christin Wiegmanns. In der Ausstellung wird das sichtbar mit den Stillleben „Rosa Tulpen“, „Aufgeblüht“ und „Echinacea“, die sie zu einem Triptychon angeordnet hat. Zu ihrem Repertoire gehören außerdem Porträts sowie Abbildungen bäuerlichen Lebens und alter Handwerkskunst, was in der aktuellen Ausstellung jedoch nur am Rande aufblitzt.

Stilistisch prägend ist in allen Gemälden die strukturierte Herangehensweise der Künstlerin. Fast immer steht das reine Motiv im Zentrum, Hintergründe verschwinden abstrahiert, verlieren sich im Nebulösen. Die Farbgebung wählt sie dabei kräftig und ausdrucksstark, ohne dabei die zarten Avancen aus dem Auge zu verlieren. Christin Wiegmann verwendet vorwiegend Acrylfarben, doch auch den Umgang mit Öl und Pastell beherrscht sie meisterhaft.

Die Ausstellung „Augenblicke“ ist bis zum 9. November während der Öffnungszeiten im Rathaus zu sehen: montags von 8 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr.