Restaurant Alter Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen schließt

Von: Mareike Hahn

Das Restaurant Alter Bahnhof hat nur noch bis Ende Januar geöffnet. © Mareike Hahn

Nach über 20 Jahren ist Schluss: Die Bomhoffs suchen einen neuen Pächter fürs Restaurant Alter Bahnhof.

Br.-Vilsen – Das Restaurant Alter Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen schließt. „Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren wollen“, sagt Bastian Bomhoff. Mit „wir“ meint er sich und seinen Vater Heiner Bomhoff, der die alte Bahnhofsgaststätte Anfang 2001 übernahm und aufwendig renovierte.

Über 20 Jahre konnten die Gäste in dem Restaurant Speisen mit Namen wie Dampflokpfanne, Kohlehaufen (Cordon bleu) oder Triebwagen (gegrilltes Rinderhüftsteak) genießen. Noch bis Ende dieses Monats ist jeweils von Mittwoch bis Freitag mittags und abends geöffnet, dann ist Schluss.

„Der Standort am Museumsbahnhof ist sehr attraktiv, das Restaurant läuft gut“, betont Bastian Bomhoff, dass die Entscheidung nicht aus wirtschaftlichen Gründen gefallen sei. Auch die Corona-Pandemie habe nicht den Ausschlag gegeben: „Das haben wir überstanden und danach sehr erfolgreich weitergemacht.“

Das Restaurant Dillertal an der Bundesstraße 6 in Dille und das Gästehaus Dillertal (ehemals Hotel Perpendikel) im Vilser Ortskern, beide ebenfalls in Bomhoffs Händen, bleiben. „Früher haben wir im Alten Bahnhof Frühstück angeboten“, sagt Bastian Bomhoff. „Das machen wir jetzt in unserem Gästehaus.“ Mittag- und Abendessen gebe es auch weiterhin im Restaurant Dillertal.

„Der Veranstaltungsarm ist sehr gewachsen, da gibt es eine große Nachfrage“, erzählt Bastian Bomhoff. Catering, Essen auf Rädern und Gemeinschaftsverpflegung etwa für Kantinen wollen sein Vater und er auch in Zukunft anbieten. „Man kann nicht alles machen“, sagt Bastian Bomhoff mit Blick auf den Alten Bahnhof. „Man muss gucken, was man schaffen kann, sodass Kunden, Mitarbeiter und wir zufrieden sind.“

Apropos Mitarbeiter: Dass in der Gastronomie Personalmangel herrscht, ist kein Geheimnis. „Es ist eine tägliche Herausforderung: Wie findet man neue Mitarbeiter? Wie kann man sie halten?“, sagt Bastian Bomhoff. Um sich nicht auf den Markt verlassen zu müssen, sorgen die Bomhoffs selbst für Nachwuchs: „Aktuell haben wir fünf Auszubildende in der Küche.“ Gleichwohl spiele das Thema Personal keine Rolle beim Aus für den Alten Bahnhof.

Es ist eine Gaststätte mit Geschichte. Einst hatte Bernhard Helmke dort eine Bar betrieben. Die Bomhoffs (Telefonnummer 04252/2680) hoffen, dass an dieser Stelle auch in Zukunft Menschen zusammenkommen. Sie möchten das Restaurant „in gute Hände weitergeben“ und suchen einen neuen Pächter.