Vilsa plant neuen LKW-Stellplatz

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Das könnte hoch hinaus gehen: Die Firma Vilsa Brunnen GmbH plant auf ihrem Betriebsgelände den Bau eines Hochregallagers mit einer Höhe von bis zu 40 Metern. Genau wollte sich Geschäftsführer Dr. Michael Reinhardt nicht festlegen. „Es können auch 35 Meter werden, oder 38, oder eben 40“.

Für den Bau dieses Lagers und weitere Veränderungen auf dem Betriebsgrundstück ist die Neuaufstellung des Bebauungsplans Vilsa Brunnen notwendig, eines der Themen während der Bauausschusssitzung des Fleckens am Mittwochabend, zu dem auch rund ein Dutzend Bürger erschienen waren. Michael Matheja vom Bauamt erklärte die Gründe für einen neuen B-Plan.

„Anfang der 1990er-Jahre wurde der erste B-Plan Vilsa Brunnen aufgestellt, der inzwischen schon einmal geändert wurde. Nun soll es eine weitere Änderung geben. Dieser neue Bebauungsplan soll für die Zukunft Potenzial für eine Betriebsentwicklung bieten.“ Innerhalb des B-Plans sind verschiedene Sondergebiete auf dem Betriebsgelände ausgewiesen, für die Produktion, die Lagerung, Büro und die Auslieferung.

„Neu hinzugekommen ist ein LKW-Stellplatz auf der anderen Seite der Straße Alte Drift, der von einem fünf Meter hohen Wall mit Bepflanzung umgeben sein wird. Ebenso ist auf dem jetzigen Betriebsgelände ein rund 40 Meter hohes Hochregallager geplant“, erläuterte Matheja. Der Mitgeschäftsführer von Vilsa, Dr. Michael Reinhardt, erklärte die Gründe für die Pläne näher.

„Aufgrund des starken Wachstums, alleine durch den letzten Sommer, stoßen wir auf unserem Gelände an die Grenzen. Die Alte Drift musste im vergangenen Jahr schon für Wochen gesperrt werden, weil die Lastwagen dort abgestellt waren. Das soll in Zukunft nicht so sein.“ Der LKW-Stellplatz gegenüber dem Betriebsgelände soll Abhilfe schaffen. „Der Platz ist so konzipiert, dass Anwohner durch Lärm und Sicht nicht groß beeinträchtigt werden.

Der Bau eines Hochregallagers schafft für uns weitere Kapazitäten. Wir könnten natürlich auch in die Breite bauen, doch dafür haben wir nicht genug Fläche. Die Alternative ist eben das Hochregallager.“ Eine Ausdehnung nach Norden, zur Straße Im Wiehe und den Fischteichen, sei nicht möglich, sagte Dr. Reinhardt. „Henning Rodekohr schließt eine Erweiterung in diese Richtung aus, denn hier hat er mit seinem Vater die ersten Bäume gepflanzt, die jetzt noch dort stehen.“

Grünen-Ratsherr Bernd Schneider erkundigte sich nach dem Aussehen des Hochregallagers. In einer kurzen Projektion hatte Vilsa-Mitarbeiter Marco Peters gezeigt, von welchen Stellen im Ort und in Homfeld man das Lager sehen kann. In den Fotomontagen war dabei immer ein großes graues Rechteck zu sehen. „Wir werden die Oberfläche so gestalten, dass es möglichst keine graue Wand wird“, versprach Dr. Reinhardt. Mit einem Baubeginn rechnet er im Jahr 2021.

Die anwesenden Bürger zeigten sich mit den Plänen alles andere als einverstanden. „Für uns ist das eine Katastrophe“, erklärte das Ehepaar Bening als direkte Nachbarn zum geplanten LKW-Stellplatz. „Der Parkplatz wäre nur zehn Meter von unserer Terrasse entfernt. Geht das nicht woanders?“, war die Frage an die Vilsa-Geschäftsleitung. Die Anwohner fürchten nicht nur Lärm und Dreck, sondern auch einen Wertverlust ihrer Häuser.

Dr. Reinhardt erklärte, er verstehe die Sorgen und versprach, „wir werden alles tun, um eine Lösung zu finden. Es gibt aber nicht immer nur Gewinner“. Eine andere Anwohnerin stellte die Frage: „Wie verträgt sich das mit Ihrer Werbung für die Natur? Auf der jetzigen Blüh-Wiese stehen jeden Tag Rehe und Fasane, da sind viele Wildbienen. Und nun sollen da LKW hin, die Lärm machen, und Scheinwerfer mit grellem Licht?“ Michael Reinhardt betonte, dass es sich nur um einen Warteplatz für Lastwagen handele.

„Wir haben im letzten Jahr gesehen, was die Fahrer alles in der Wartezeit gemacht haben,“ erwiderte die Anwohnerin. Doch auch da konnte der Geschäftsführer beruhigen. „Es wird Toilettenanlagen geben.“ In Sachen Lärm versuchte er zu beruhigen. „Wir gehen davon aus, dass es durch den Platz zu einer Beruhigung in diesem Gebiet kommt.“

Bauamtsleiter Torsten Beneke erklärte gegenüber den Anwohnern: „Sie wohnen in einem Mischgebiet, da gab es auch schon früher Gewerbe. Die Immissionen sind eben anders als in einem reinen Wohngebiet.“ Ein weiterer Bürger erkundigte sich nach den Schallimmissionen durch das Hochregallager. „Ein Gutachten wird erstellt. Die Grenzwerte, die wir derzeit einhalten, werden wir auch in Zukunft einhalten. Im Hochregallager entsteht aber auch so gut wie kein Schall“, erklärte Marco Peters.