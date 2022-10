Vilsa-Brunnen weiht „größtes Hochregallager Norddeutschlands“ in Bruchhausen-Vilsen ein

Von: Anne-Katrin Schwarze

Funktional, schick und effizient, so bezeichnet Landrat Cord Bockhop das Hochregallager von Vilsa-Brunnen. © Vilsa-Brunnen

Br.-Vilsen – Mit einem symbolischen Druck auf einen großen roten Buzzer nahmen Henning Rodekohr und seine Schwester Amai Kummrow-Rodekohr gestern das Hochregallager am Stammsitz von Vilsa-Brunnen in Bruchhausen-Vilsen in Betrieb. Nach Unternehmensangaben ist es das größte in Norddeutschland und damit ein „Meilenstein“ in der mehr als 100-jährigen Unternehmensgeschichte. Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann empfand den 6. Oktober sogar als „historischen Tag“.

Auf 40 Metern Höhe und einer Grundfläche von 6450 Quadratmetern bietet das Lager Platz für 46.500 Paletten. Während der Planungs- und Bauphase gab es kontroverse Diskussionen um die Ausmaße. Bormann berichtete von schlaflosen Nächten und Besprechungen, die „nicht vergnügungssteuerpflichtig“ gewesen sein. Gestern aber ging es einzig darum, zu feiern. Mit 200 Gästen, Live-Musik und Häppchen.

„Ich bin stolz darauf, dass diese bundesweit bekannte Marke in unserer Region beheimatet ist“, rief Bundestagsabgeordneter Axel Knoerig (CDU) seinem Duzfreund Henning Rodekohr zu. Das Hochregallager als größte Einzelinvestition, die das Familienunternehmen je getätigt habe, zeige, wie „innovativ und erfolgreich“ die Region aufgestellt sei. Die Weisheit „Wasser ist der Quell des Lebens“ übertrug Knoerig auf das Unternehmen: „Vilsa-Brunnen ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und sorgt für Arbeitsplätze und Wohlstand in der Region.“

Stefan Birkner zum Hochregallager: „Hier wird Zukunft entwickelt“

Axel Knoerig war es, der die viel gelobte „soziale Verantwortung“, die das Unternehmen in vierter Generation übernehme, auch mit dem Namen Elisabeth Rodekohr in Verbindung brachte, der im Juli verstorbenen früheren Vorsitzenden der Geschäftsführung.

„Hier wird Zukunft entwickelt“, bescheinigte Dr. Stefan Birkner, Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag. Die Politik vor Ort lobte er, dass das „zielgerichtete Planungs- und Genehmigungsverfahren“ für das Hochregallager in kürzester Zeit abgearbeitet worden sei. „Das sollte Maßstab für andere positive Entwicklungen sein“, wünschte er der Wirtschaft im Land. In der Diskussion um das Zugriffsrecht aufs Grundwasser sicherte Birkner Vilsa und der Branche zu: „Es darf keine automatisierte Zurückstufung geben“. Investition, Engagement und Verbundenheit fasste er in dem Begriff „Verantwortung für die Region“ zusammen.

Henning Rodekohr und Amai Kummrow-Rodekohr nehmen das Hochregallager in Betrieb. © Siedenberg, Oliver

Funktional, schick und effizient sei der Neubau in den Augen von Landrat Cord Bockhop. Er führte aus, dass die Technik das Personal heute ersetzen müsse, weil die Zahl der Fachkräfte nicht ausreiche. Ein Projekt wie dieses sichere die Zukunft der Kommune. Der Bau mit seiner gestalteten Fassade, die Technik-Geschäftsführer Dr. Michael Reinhardt als repräsentativ bezeichnete, sei „ein Hingucker, der in die Landschaft passt“, so Bockhop. „Alle Kritiker würden verstummen, wenn ein Joseph Beuys so gebaut hätte“, sagte er.

Effizientes Bauen in die Höhe – auch im Sinne der Natur

Auch die Kritiker der Größe wies er in die Schranken. Auf wenig Fläche und dafür in die Höhe zu bauen, sei für die Natur effizient. „Wir müssen feststellen, dies war im Sinne des Gemeinwohls der richtige Weg“, sagte Bockhop und betonte, die laute Stimme eines einzelnen Leserbriefschreibers dürfe nicht den Eindruck erwecken, sie sei die Meinung aller Bürger. Die Aktivitäten von Vilsa-Brunnen im Unternehmen, beim Sponsoring und für die Mitarbeiter setze Maßstäbe, bescheinigte der Landrat Familie Rodekohr.

Die uneingeschränkte Unterstützung von Gemeinde und Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen auch in schwierigen Zeiten sicherte Bernd Bormann dem größten Arbeitgeber und Steuerzahler zu und freute sich über die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit. Der Neubau sei ein „klares Bekenntnis zum Standort Bruchhausen-Vilsen“, für das er „überaus dankbar“ sei. „Bruchhausen-Vilsen ist um eine Attraktion reicher“, schloss Bormann den Reigen der Festredner.

Für ihn sei es ein großartiger Tag, sagte Henning Rodekohr an die Gäste gewandt. Das zwölfköpfige Projektteam habe Großartiges geleistet. Vilsa-Brunnen könne jetzt „deutlich effizienter arbeiten“, erinnerte er an das Ziel dieses Vorhabens, das laut Bormann als „waghalsige Idee“ begonnen habe.

Das Hochregallager ermögliche der Vilsa-Gruppe, die Produktionskapazitäten zu erhöhen und die Lieferfähigkeit auch bei Nachfragespitzen wie in heißen Sommern zu sichern.

„Interne Vilsa-Logistik wird einfacher und nachhaltiger“

„Wir vereinfachen und steigern damit nicht nur die Fähigkeit unserer internen Logistik, wir gestalten sie auch nachhaltiger“, führten Rodekohr und seine leitenden Mitarbeiter aus. Nicht nur der Lkw-Shuttleverkehr innerhalb der Samtgemeinde verringere sich auf Null, auch die auf die Gabelstaplerflotte könne im Wesentlichen verzichtet werden. Das Hochregallager werde mit Ökostrom betrieben, auf Beleuchtung und Beheizung könne vollständig verzichtet werden, skizzierte Rodekohr die Effizienz der Anlage. In Bezug auf sparsamen Ressourcenverbrauch sei Vilsa weiter als andere in der Branche.

Nach dem Probebetrieb, der gestern begann, würden die Bestände sukzessive in das neue Lager überführt. Die vollständige Inbetriebnahme finde im Januar 2023 statt.

In kleinen Gruppen bekamen die Gäste Gelegenheit, das Hochregallager zu besichtigen. Für die 450 Mitarbeiter finde heute ein Betriebsfest statt, kündigte Henning Rodekohr an.