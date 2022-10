Vilsa-Brunnen weiht „größtes Hochregallager Norddeutschlands“ ein

Von: Anne-Katrin Schwarze

Teilen

Br.-Vilsen – Mit einem symbolischen Druck auf einen großen roten Buzzer nahmen Henning Rodekohr und seine Schwester Amai Kummrow-Rodekohr gestern das Hochregallager am Stammsitz von Vilsa-Brunnen in Bruchhausen-Vilsen in Betrieb. Nach Unternehmensangaben ist es das größte in Norddeutschland und damit ein „Meilenstein“ in der mehr als 100-jährigen Geschichte des Familienunternehmens. Auf einer Grundfläche von 6.450 Quadratmetern und bis in 40 Meter Höhe sind 16 Regalebenen angeordnet, die 46.450 Stellplätze für Europaletten bieten, was etwa 1 500 Lkw-Ladungen entspricht. 16 bis 18 Lkw können pro Stunde be- und entladen werden.



1 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

2 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

3 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

4 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

5 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

6 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

7 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

8 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

9 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

10 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

11 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

12 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

13 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

14 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

15 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

16 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

17 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

18 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

19 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

20 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

21 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

22 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

23 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

24 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

25 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

26 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

27 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

28 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

29 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

30 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

31 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

32 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

33 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

34 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

35 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

36 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

37 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

38 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

39 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

40 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg

41 / 41 Vilsa-Brunnen weiht Hochregallager mit Platz für 46.450 Paletten in Bruchhausen-Vilsen ein © Oliver Siedenberg