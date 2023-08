Vilsa-Brunnen mit „Plasmax“-Beschichtung Vorreiter in der Branche

Von: Anne-Katrin Schwarze

Mitarbeiter und Gäste feierten die Inbetriebnahme des Hochregallagers bei Vils-Brunnen bereits. Jetzt ist die interessierte Öffentlichkeit eingeladen, hinter die Kulissen der erfolgreichen Marke zu gucken. © Oliver Siedenberg

Der größte Arbeitgeber in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ist auf Erfolgskurs. Im für die Branche wichtigen Nielsen-Ranking belegte Vilsa Brunnen 2022 Platz 4 unter den Mineralwassermarken und verbesserte sich national um einen Rang.

Br.-Vilsen – Eine Mineralwasserflasche vor der Kulisse eines sonnengefluteten Waldes auf moosbedecktem Unterholz. Das ist das aktuelle Werbemotiv des Unternehmens Vilsa-Brunnen aus Bruchhausen-Vilsen. „Spür die Natur“, heißt der Slogan. Eine Botschaft, die anscheinend ankommt. Was den Erfolgskurs ausmacht, welchen Trends Vilsa folgt und welche es setzt, warum es dieses Jahr noch etwas zu feiern gibt – darüber sprach die Redaktion mit Henning Rodekohr, dem geschäftsführenden Gesellschafter. Er hat zu einem Waldspaziergang eingeladen.

Warum ein Treffen im Vilser Holz? „Naturwälder sind faszinierende Ökosysteme. Sie regenerieren unser Grundwasser und unsere Atemluft und sind Lebensraum vielfältigster Tier- und Pflanzenarten“, hat Henning Rodekohr eine Definition wie aus dem Lehrbuch parat. Mit Wasser aus den Tiefen der Wälder um Bruchhausen-Vilsen hat Familie Rodekohr seit vier Generationen ein erfolgreiches Geschäft entwickelt.

Vilsa hat bundesweit 600 Mitarbeiter

Etwa 470 Menschen aus der Region arbeiten für die Firma, bundesweit sind es insgesamt rund 600. Ihre Arbeitsplätze hängen von einer weitsichtigen Geschäftspolitik ab. „Der Wald ist für mich persönlich ein Ort, um auf gute Gedanken zu kommen“, sagt Henning Rodekohr unterwegs. Einer dieser guten und gleichzeitig erfolgreichen Gedanken sei es, konsequent auf Nachhaltigkeit zu setzen. „Wir fokussieren uns auf Mehrwegprodukte“, sagt er zur Strategie. Mehr als 90 Prozent der jährlich 525 Millionen Füllungen in Bruchhausen-Vilsen entfallen auf Mehrwegverpackungen. Eine Kunststoffflasche werde bis zu 25 Mal befüllt. „Glasflaschen bis zu 50 Mal“. Der Verbraucher fordere und nutze dieses Angebot heute gleichermaßen. Die Nachfrage nach Mehrweg-Glasflachen sei um zwölf Prozent gestiegen. Dafür sorge vor allem die Gastronomie. „Glas ist im Moment der stärkste Wachstums-Treiber“, sagt Rodekohr.

Tag der offenen Tür Das Unternehmen Vilsa in Bruchhausen-Vilsen ist in diesem Jahr 111 Jahre alt. Das wird am 7. Oktober mit einem Tag der offenen Tür an der Alten Drift gefeiert. 2019 folgten Tausende Besucher der bisher einmaligen Einladung. Neben Führungen durch die Produktion sind Einblicke ins neue Hochregallager möglich. Dessen viel diskutierte Höhe von 40 Metern können die Gäste zwar nicht erklimmen, ein Kran befördert sie aber über die etwa gleichhohen Baumwipfel. Zu den Programmpunkten am bundesweiten „Tag des Mineralwassers“ sollen Aktivitäten für Kinder und Auftritte von Künstlern gehören. „Wir bereiten uns seit Monaten auf dieses Ereignis vor. Ich lade herzlich dazu ein“, sagt Henning Rodekohr.

Bei Einwegflaschen greife der Vilsa-Stammkunde eher nicht zu Produkten des Sortiments, weisen die Unternehmenszahlen aus. Eine Neuentwicklung soll das Getränk für unterwegs hochwertiger machen. „Nach der Umstellung auf recyceltes PET (r-PET) im Jahr 2019 gehen wir einen großen Schritt weiter und statten seit Sommer dieses Jahres die r-PET-Einwegflaschen als erster deutscher Mineralbrunnen zusätzlich mit ,Plasmax’ aus“, verkündet Henning Rodekohr.

Plasmax verbindet Vorteile von Glas und PET

Diese Technologie verbinde die Vorteile von Glas und PET gleichermaßen: Durch eine Beschichtung sei die Einwegflasche nun stabiler, bleibe leicht und sorge für einen optimalen Produktschutz, da kein Sauerstoff durch ihre Wand diffundieren könne. „Jetzt können wir im Einwegsegment auch natürlichere Rohstoffe zum Beispiel in Bio-Qualität und/oder Direktsäfte einsetzen“, kündigt der Geschäftsführer für diesen Bereich an. Eine Innovation, wie das Unternehmen betont.

„Der Wald ist für mich ein Ort, um auf gute Gedanken zu kommen.“ Vilsa-Geschäftsführer Henning Rodekohr im Gespräch mit Redakteurin Anne-Katrin Schwarze. © Siedenberg, Oliver

Welche Inhaltsstoffe, Geschmacksrichtungen oder Verpackungsformen der Verbraucher bevorzuge, leite Vilsa aus Trends und Marktdaten ab. „Die Konsumenten mögen Geschmacksvielfalt ohne Kalorien“, wisse man an der Alten Drift über das Umdenken der Gesellschaft in Bezug auf Genussprodukte. Die Auswahl an „flavored waters“, an Wasser mit Geschmack, erweitere Vilsa daher. Ebenso wie die der leichten Limos ohne künstliche Süß- und Farbstoffe. „Auf diese neuen Produkte sind wir stolz, sie entsprechen unserer Haltung, ein gesundes Produkt herzustellen“, sagt Henning Rodekohr.

Vilsa produziert zu 80 Prozent Mineralwasser

Die unterschiedlichen Limonaden machen derzeit einen Anteil von 20 Prozent der Produktion aus. Mit 80 Prozent liege der Schwerpunkt des Sortiments weiter bei Mineralwasser.

Die Strategie, mit der Vilsa ins 111. Jahr der Firmengeschichte geht, scheint aufzugehen. Die Vilsa-Gruppe erzielte 2022 ein Absatzplus von 4,9 Prozent in Litern und einen Zuwachs von 5,9 Prozent bei den Füllungen, teilt das Unternehmen mit. Die Vilsa-Gruppe sieht Henning Rodekohr für die Zukunft gut aufgestellt. Laut Unternehmensangaben ist Vilsa die größte deutsche Bio-Mineralwasser-Marke.

Im Norden unangefochtener Marktführer

„Diese Position wollen wir verteidigen und stärken“, nennt Henning Rodekohr als Schwerpunkt seines Handelns. Sein Fokus liege darauf, die lokalen Märkte der zur Gruppe gehörenden Marken Bad Pyrmonter, Bad Sodenthaler und Mineau weiterzuentwickeln.

Holpriger Start für Hochregallager Die Abläufe im 40 Meter hohen Hochregallager (HRL) sind automatisiert und sollen die Logistik effizienter machen. Bis zu 200 Touren werden dort täglich abgearbeitet. „Diese Leistungsfähigkeit haben wir angestrebt“, sagt Henning Rodekohr. Die Inbetriebnahme verlief allerdings holprig. Die Verbindung von Produktion zu Lager und andersherum funktionierte zunächst nicht wie geplant. „Das hat uns um Ostern herum sehr beschäftigt und hatte auch Auswirkungen auf die Auslieferung. Es kam zu Engpässen“, teilt Henning Rodekohr auf Nachfrage mit. Die Situation sei frustrierend gewesen. „Eine fantastische Mannschaft hat seinerzeit Großartiges geleistet, das zu ändern“, bescheinigt er den Beteiligten. Jetzt erlaubten die Abläufe die erwarteten Spitzenwerte beim Be- und Entladen der Lkw.

„In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im Spessart sind wir damit jeweils Local Heroes.“ Im Heimatmarkt Norddeutschland sei die Vilsa-Gruppe mit ihrem Gesamtsortiment mit mehr als 20 Prozent Marktanteil „unangefochtener Marktführer und in allen relevanten Vertriebskanälen vertreten“, heißt es aus der Zentrale der Vilsa-Gruppe in Bruchhausen-Vilsen. Getränke der Marke Vilsa sind sogar bundesweit zu haben.

Das Unternehmen strebe derzeit nicht an, weitere Marken aufzukaufen, sagt Rodekohr auf Nachfrage. Wo es passt, sei das aber nicht ausgeschlossen. Neue Märkte halte er allerdings für interessant. „Wir können mehr als Mineralwasser und Erfrischungsgetränke“, deutet Henning Rodekohr an. Was das sein könnte, damit hält er allerdings noch hinterm Berg. Es braucht offenbar noch den ein oder anderen Waldspaziergang, bis dieser Gedanke zu einem guten reift.