In vier Mühlen geht’s rund

Morgen erster von vier Mühlentagen in der Samtgemeinde

+ Malerisch: die Behlmer Mühle in Engeln. - Foto: Dieter Koch

Samtgemeinde - Der 1. Mai ist in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen traditionell Mühlentag. Von 11 bis 18 Uhr sind vier Wasser- und Windmühlen geöffnet. Den Besuchern werden Aktionen und Informationen sowie Essen und Trinken geboten. Außerdem öffnen die Mühlen in diesem Jahr am Deutschen Mühlentag (Pfingstmontag), 21. Mai, ihre Tore sowie am Tag des offenen Denkmals (Sonntag, 9. September) und am zweiten Samtgemeindemühlentag (Sonntag, 14. Oktober.