Viel los beim Erdbeermarkt in Asendorf

Von: Anne-Katrin Schwarze

Erdbeeren pur, darauf haben die Besucher großen Appetit. Am Ende heißt es „leider ausverkauft.“ © Oliver Siedenberg

Asendorf – „Der macht 280 Sachen“, erzählte Heiko Köhler wieder und wieder. Sein Shelby Cobra ist einer der Hingucker auf der Wiese, die die Interessengemeinschaft Asendorf (IGA) gestern für Oldtimer reserviert hatte. Doch die betagten Fahrzeuge waren nicht die einzige Attraktion. Noch nie war der Marktbereich so groß und vielseitig wie bei diesem 23. Erdbeermarkt.

Vom Eichenhof Zempel über den Bahnhof bis zum Kulturhaus B.O. gab es Aussteller und Programm. „Wir sind zu 100 Prozent ausgelastet“, teilte Ekkehard Kijewski am Nachmittag erfreut mit. Mehr wäre nicht gegangen. Und vielleicht auch nicht gut gewesen.

„Ganz entspannt“

Das für den Verkehr gesperrte Gelände war fast doppelt so groß wie bisher. Die Besucher hatten überall viel zu gucken, daher drängte es sich erstmals zwischen den Buden am Bahnhof nicht so wie gewohnt. „Man kann hier ganz entspannt gehen und sieht, was an den Ständen geboten wird“, gewann IGA-Vorsitzender Bernd Bremer dem neuen Konzept etwas ab.

Bei den Ausstellern setzte die IGA vor allem auf Publikumslieblinge. Essen und Trinken nach jedem Geschmack, dazu Schönes, Nützliches und Dekoratives in großer Auswahl. Wo vorhanden, rückten Produkte aus der namensgebenden Erdbeere in die erste Reihe. Das rote Früchtchen aus Veloursgarn mit Armen und Beinen hatte die Anbieterin von Häkelwaren eigens für die Asendorfer ins Sortiment aufgenommen. Am Süßwarenstand von Astrid Kükendorf hatten Erdbeerfans die Wahl zwischen weichen Riesengummibeeren, prickelnden Brausebällen und klassischen Lutschbonbons.

Likör und Marmelade

Claudia Höschler aus Haßbergen kombinierte die Süße mit der Säure von Limone und Rhabarber zu Likören und Marmeladen. Die Vielfalt ihrer Naschereien präsentierte sie auf Tischläufern mit Erdbeermotiven und trug passend für diesen Markt knallige Erdbeeranhänger als Ohrschmuck. Über auffallende Deko musste sich Familie Wolters aus Hustedt keine Gedanken machen – Die Besucher standen Schlange, um die Früchte zum bisher wohl niedrigsten Preis dieser Saison einzukaufen.

„Die ganze Atmosphäre hier ist schön. Es gibt viel zu gucken, das Modehaus Siemers hat geöffnet, und die Musik ist doch toll!“, ließ sich Ilse Badke entlocken, während sie mit ihrem Mann Artur im Feuerwehrhaus zu Kaffee und Kuchen eingekehrt war. Die Rentnerin aus Dörverden hat als Kind die Ferien bei der Großmutter in Asendorf verbracht. Bekannte treffe sie beim Erdbeermarkt nicht mehr, aber mit Asendorf fühle sie sich immer noch verbunden. Mehr erzählen wollte sie dann nicht, denn die Wesertaler Musikanten stimmten gerade wieder einen weiteren Marsch an. „Herrlich“, schwärmte Ilse Badke. „Wie früher.“ Sie ist die Nichte des in der Region bekannten Johnny Nordhausen, dessen Tanzkapelle eine feste Größe bei Feierlichkeiten aller Art war, verriet sie.

Aus Hassel im Landkreis Nienburg war Tanja Gehrke mit ihrer jungen Familie nach Asendorf gekommen. Und das nicht zum ersten Mal, wie sie erzählte. Für sie lohne der Weg. Dieses Mal besonders, denn sie fand beim Flohmarkt ein echtes Schätzchen: Eine Tischlampe mit einer frühen Micky-Maus-Figur. „Die schenke ich einer Freundin, die sammelt so etwas“, sagte sie zu ihrem Zufallsfund an einem der vielen Stände voller gebrauchter Gegenstände.

Oldtimerschau

Sammlerherzen ließ die Oldtimer- und Treckerschau höherschlagen. Sie soll ein fester Bestandteil dieser Veranstaltung werden, wünscht sich Ekkehard Kijewski. „Dadurch kommt viel Publikum nach Asendorf“, habe er beobachtet. „Wir sind überrascht, was hier los ist“, bestätigte Heiko Köhler. Er stellte seinen Rennwagen von 1971 zur Schau und war begeistert, was er es außerdem zu sehen gab. „Nicht so viele, aber dafür besonders schöne Oldtimer“, sagte der Kenner anerkennend. „Und dieses Erdbeerfest nebenan ist wirklich schön“, schwärmte der Bremer.

Flohmarkt, Kunst, Autos – das Angebot beim Erdbeermarkt in Asendorf wird immer größer. © Siedenberg, Oliver

Sonnenschein und 30 Grad, über diese kaum zu übertreffenden Rahmenbedingungen stöhnte zwar manch Aussteller wie Besucher, doch die IGA strahlte über den Erfolg. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Ekkehard Kijewski schon am Nachmittag.

IGA-Vorstandsmitglied Isabel Zempel, die seit einem Jahr wieder für Aktivitäten auf ihrem Eichenhof sorgt, sah sich im Konzept bestätigt. Das große Familien- und Musikprogramm am B.O., Flohmarkt, Händler, Museumsbahn, Verköstigung, ganz unterschiedliche Musik über das Gelände verteilt – „damit sprechen wir viele verschiedene Interessen an. Das machen wir im nächsten Jahr wieder so. Dann vielleicht mit noch mehr Kulturangeboten“, kündigte sie gestern an.