Verwaltung zieht im April keine Kita-Gebühren ein

Samtgemeinde - Von Anne-katrin Schwarze . Seit mehr als zwei Wochen sind nicht nur die Schulen in der Samtgemeinde geschlossen, auch in den Kindertagesstätten darf keine reguläre Betreuung stattfinden. Das wird sich vor dem 20. April auch nicht ändern. „In Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden habe ich mich sofort nach Bekanntwerden der Schließung dazu entschlossen, auf den Einzug der Gebühren für den April zu verzichten“, sagt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann auf Nachfrage der Kreiszeitung. Alle betroffenen Eltern seien darüber bereits informiert worden. Schon zu Beginn der umfassenden Maßnahmen zur möglichst langsamen Ausbreitung des Corona-Virus hatte der Verwaltungs-Chef angekündigt, dass einige Entgelte und Gebühren auf Antrag zurückgezahlt werden.

Dazu gehören Gaststättenrechtliche Anzeigen in Zusammenhang mit den ausfallenden Osterfeuern, Plakatierungsanträge für Veranstaltungen bis zum 18. April, Entgelte für ausgefallene Schwimmkurse sowie für Abos in der Tennishalle, die in die Zeit der Schließung fallen.

Nicht nur das Rathaus hat den Publikumsverkehr vor gut zwei Wochen so weit wie möglich eingeschränkt, auch die Ratsgremien halten sich an das Gebot, Kontakte zu vermeiden.

„Wir hatten das große Glück, dass wir in allen Gemeinden die Haushaltspläne bereits beschlossen haben und die Verwaltung damit handlungsfähig ist. Sie kann die beschlossenen Projekte also vorantreiben. Alle Verwaltungsausschüsse konnten Anfang März noch wichtige und anstehende Beschlüsse fassen“, beschreibt er die Situation.

Punkte, die in den vergangenen beiden Wochen zu regeln gewesen seien, habe er, soweit möglich, als sogenanntes Geschäft der laufenden Verwaltung in Abstimmung mit den Bürgermeistern oder / und Fraktionsvorsitzenden entschieden, schildert er die momentanen Arbeitsumstände.

Sitzungen der Räte und Ausschüsse könnten daher bis Ostern vermieden werden.

„In der derzeitigen Situation ist es einfach vonnöten, schnelle und eindeutige Entscheidungen zu treffen und die Entscheidungswege möglichst schlank zu gestalten. Deshalb bin ich den Ratsgremien für das mir entgegengebrachte Vertrauen sehr dankbar“, betont Bernd Bormann.

Zufrieden sei er mit der Lage in der Samtgemeinde in Bezug auf die zahlreichen Verfügungen, die das öffentliche Leben derzeit erheblich einschränken.

„Wir können wirklich ein sehr positives Fazit der vergangenen Woche ziehen“, sagt er. Die Verwaltung „steht natürlich in engem Kontakt zur Polizei und zur Feuerwehr.“ Er selbst habe sich vor gut einer Woche ein Bild gemacht (wir berichteten) und feststellen können, dass sich die Geschäfte nahezu flächendeckend an die Vorgaben hielten. „Diesen Eindruck hat mir die Polizei bestätigt.“ Die Einwohner der Samtgemeinde hielten sich an die Regelungen. „Kleinere Verstöße konnten mit einer kurzen Ansprache ohne Probleme gelöst werden“, teilt der Samtgemeindebürgermeister auf Anfrage mit.