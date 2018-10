Verstärkung direkt aus Mexiko

Tanja Gonzales unterstützt ein Jahr lang die „Kleinen Strolche“ in Asendorf

+ Bernhard Schubert und Tanja Gonzales – vor zwei Skulpturen der Achimer Künstlerin Toby Wichmann – schätzen ihre gemeinsame Arbeit für die „Kleinen Strolche“. - Foto: Seidel

Asendorf - Von Anke Seidel. Mit den „Kleinen Strolchen“ in Asendorf macht Tanja Gonzales neue Erfahrungen. Die 19-Jährige kommt direkt aus Mexiko – und absolviert zurzeit einen Bundesfreiwilligendienst in dem gleichnamigen Kinderheim. Sehr zur Freude von Heimleiter Bernhard Schubert, denn den Fachkräftemangel spürt auch die Asendorfer Einrichtung, in der 32 Kinder ein neues Zuhause gefunden haben.