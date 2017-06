SoVD-Ausstellung: Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Statmann. Die Ortsgruppe Bruchhausen-Vilsen des Sozialverbands Deutschland (SoVD) zeigt noch bis Sonntag, 2. Juli, im Alten Gaswerk eine Ausstellung über die 100-jährige Geschichte des SoVD Deutschland.

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen hat eine hochwertige Wanderausstellung entwickelt, die am Montagnachmittag eröffnet wurde.

Die Ausstellung zeichnet die zehn Jahrzehnte des Verbands in Wort, Bild und Video nach. In vier Modulen gibt die Schau einen Überblick über die Entwicklung des SoVD und seines Vorgängers, dem Reichsbund, vom Kriegsopfer- zum modernen Dienstleistungsverband und erzählt nebenbei deutsche Geschichte nach.

Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer freute sich am Montagnachmittag, die Ausstellung zusammen mit dem SoVD-Ortsgruppen-Vorsitzenden Heinrich Immoor eröffnen zu können. „Neugier kann der erste Schritt zu einer Erkenntnis sein“, sagte Bierfischer in seiner Rede. Neugierige Besucher der Ausstellung bekämen Wissenswertes geboten. Die insgesamt 19 Meter lange Schau beschreibt nicht nur die Entwicklung des Verbands, sie zeigt auch die Entwicklung Deutschlands von 1917 bis heute, und später die Entwicklung des Bundeslands Niedersachsen, betonte Bierfischer.

„Viele mögen die Beschäftigung mit der Geschichte einen Anachronismus nennen, und sich fragen, ob das Wissen über damals heute weiterbringt. Ich finde: Ja, wir können aus der Vergangenheit Schlüsse für unsere Zukunft ziehen.“

Neben den Ausstellungsbannern informiert eine kostenlose Begleitbroschüre über die Inhalte dieser und damit die Geschichte des SoVD.

Ortsgruppe 370 Mitglieder stark

Der Vorsitzende der 370 Mitglieder starken Ortsgruppe, Heinrich Immoor, blickte kurz auf die Entstehungsgeschichte und den Gründer Erich Kuttner zurück. „Kuttner, selber Kriegsversehrter, Journalist und Jude, gründete den Verein 1917 unter dem Namen ,Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten in Berlin‘.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es zunächst noch um die Kriegsopferfürsorge.“ In den 70er-Jahren dann erweiterte der Reichsbund sein Engagement und setzte sich für die Verbesserung in der Politik für alle Menschen mit Behinderungen ein. Seit 1999 heißt der Reichsbund Sozialverband Deutschland. „Inklusion zum Beispiel ist für uns nichts Neues“, sagte Immoor. „Die haben wir schon lange auf der Tagesordnung.“

Den SoVD sieht Immoor gut aufgestellt, auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. „Wir haben sehr engagierte hauptamtliche und auch ehrenamtliche Mitglieder.“ Die Aufgaben für den SoVD würden auch in Zukunft nicht weniger werden, erklärte der Vorsitzende der Ortsgruppe weiter. „Wohnungsnot, schlechte Rente, Armut – das wird uns treffen. Wir können und sollten noch stärker werden, denn soziale Belange gehen uns alle an. Der SoVD ist so stark, dass die Regierung an uns nicht so ohne Weiteres vorbei kommt. Wie sagte Erich Kuttner: ,Den Worten sollen Taten folgen‘.“

Die Schau im Alten Gaswerk ist über einen Audioguide auch für Blinde und Sehbehinderte erlebbar. Die Öffnungszeiten der Ausstellung, die bis Sonntag, 2. Juli, zu sehen ist, sind bis Freitag von 15 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr.