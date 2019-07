Verfahren wie in einem Fernsehkrimi

AUS DEM LANDGERICHT Freispruch in Asendorfer Entführungsfall

+ Verteidiger Prof. Dr. Michael Nagel ist sich mit der Staatsanwaltschaft einig. Beide fordern Freispruch. So lautet dann auch das Urteil des Landgerichts. Foto: Wiebke Bruns

Asendorf/Verden - Von Wiebke Bruns. Freigesprochen vom Vorwurf der Geiselnahme und Körperverletzung hat die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Verden am Dienstag einen 37 Jahre alten Angeklagten aus Polen. Diesem war vorgeworfen worden, am 1. August 2016 einen in Asendorf wohnhaften Landsmann entführt und in einen Wald nach Duddenhausen verschleppt zu haben. Dort habe das 32 Jahre alte Opfer ein Loch ausheben und sich hineinsetzen müssen. Bis zum Hals will der Mann dann zugeschüttet und mit Tritten in den Nacken traktiert worden sein. An diesen Schilderungen bestehen jedoch Zweifel.