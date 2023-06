Bruchhausen-Vilsen bekommt ein Gemeinschaftszentrum

Von: Anne-Katrin Schwarze

Antje Alberts leitet das „Haus am Markt“. Das geht nicht, ohne selbst auch anzupacken. Beim Montieren des Namensschildes hilft Axel Hillmann vom Vorstand, zusätzlich kann der Verein auf breite Unterstützung aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und von privater Seite zählen. © Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen – Morgens Sprachkurse, mittags Essensangebot, nachmittags Cafébetrieb zu verschiedenen Themen, abends und am Wochenende kulturelle und Informationsveranstaltungen – so sieht der Rahmen für ein Programm aus, mit dem der Verein „Lebenswege begleiten“ die unterschiedlichsten Menschen aus der Samtgemeinde ansprechen will. Das alles soll wortwörtlich unter einem Dach stattfinden: im „Haus am Markt“. In einer Woche wird das Gemeinschaftszentrum offiziell eröffnet.

Redner sind geladen, Förderer, Mitglieder und die, die von der Arbeit des Vereins seit Jahren profitieren. Gemeinsam mit denen, die in der Jugendarbeit und Flüchtlingshilfe betreut werden, will der Verein feiern, was sich aus einer motivierten und engagierten, vor allem aber beharrlichen Arbeit über Jahre entwickelt hat: Das Gemeinschaftszentrum am Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen soll Anlaufstelle, Treffpunkt, Schulungsraum und Begegnungsstätte in einem und für alle werden.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 24. Juni, lädt „Lebenswege begleiten“ alle zur Eröffnung ein, die sich mit dem Verein und dessen Arbeit verbunden fühlen. „Ab 15 Uhr stehen alle Türen offen“, kündigt Axel Hillmann vom Vorstand an. Er und seine Mitstreiter zeigen allen Interessierten dann, wie sich das ehemalige Gasthaus Peters verändert hat. „Der gesamte alte Gaststättenbereich ist saniert und renoviert worden“, führt Hillmann aus. Gastraum und Toiletten sind bereits völlig neu, die Kücheneinrichtung ist bestellt und wird demnächst von einer lokalen Firma installiert. Dann ist auch sie auf dem neuesten Stand.

Spendenaktion für Küche

Die Finanzierung der Küche hingegen stehe noch nicht. Die Hälfte der etwa 23 000 Euro übernimmt die Stiftung „Klosterkammer Hannover“, den Rest trägt der Verein aus Spenden bei. „Dafür wird es ab nächster Woche eine gezielte Spendenkampagne geben“, kündigt Axel Hillmann an und ist zuversichtlich, die noch fehlenden Mittel zusammenzubekommen.

Damit der Betrieb professionell organisiert ist und vor allem die Aktivitäten und die Arbeit der Freiwilligen koordiniert werden, haben wir mit Antje Alberts eine Vollzeitkraft mit dieser Aufgabe betraut“, erinnert Axel Hillmann. Auch dafür hat der Verein einen Fördertopf aufgetan: Die Finanzierung ist für drei Jahre über das landesweite Programm „Gute Nachbarschaft“ gesichert: Die NBank finanziert 75 Prozent, weitere Zuwendungen erfolgen über eine lokale Stiftung und über einen jährlich neu zu beantragenden Zuschuss der Samtgemeinde. „Über die NBank-Förderung sind wir Teil des landesweiten Netzwerkes ,Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement‘ einschließlich Beratung und fachlichem Austausch mit anderen Einrichtungen in Niedersachsen“, informiert Axel Hillmann. Antje Alberts nimmt zudem an einer einjährigen Fortbildung „Quartiersmanagement“ teil.

Die Einweihung feiert „Lebenswege begleiten“ nicht nur im offiziellen Rahmen, sondern als Sommerfest für alle, die sich dem Verein verbunden fühlen oder ihn kennenlernen möchten.

Sommerfest

Seit 2016 hat diese Veranstaltung ihren festen Platz im „Lebenswege“-Kalender, am 24. Juni allerdings findet das Sommerfest erstmals rund um das „Haus am Markt“, Am Marktplatz 1, statt. Der Verkehr auf der Straße „Am Marktplatz“ wird dafür beruhigt. Den Nachmittag sollen alle bei internationalem Essen, einer Verlosung, Spielen – nicht nur für Kinder –, Musik, guten Gesprächen und Spaß verbringen, wünscht sich der Verein. Auf die Kinder wartet ein handbetriebenes Karussell, auf alle Gäste eine Tombola (ab 17.30 Uhr) mit vielen Preisen sowie drei Hauptgewinnen aus der Fahrradwerkstatt des Vereins.