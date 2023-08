Verein „Lebenswege Begleiten“ bringt im Sprachcafé Bruchhausen-Vilsen Anfänger und Könner zusammen

Doris Bolte (mit Zettel) ist eine der Ehrenamtlichen, die das kostenlose Angebot für Geflüchtete im Sprachcafé von „Lebenswege Begleiten“ unterstützt. © Siedenberg, Oliver

Br.-Vilsen – „Ich heiße Nelia. Ich bin aus Ukraine. Mein Beruf ist Lehrerin.“ Während sich die junge Frau vorstellt, blickt sie konzentriert in das Gesicht von Sylke Linke. Nelia sucht nach einer Reaktion, ob sie das Gelernte fehlerfrei anwendet. Heute sind die Rollen vertauscht. Die Lehrerin Nelia ist Schülerin der pensionierten Lehrerin Sylke. Sie treffen sich im Sprachcafé des Vereins „Lebenswege Begleiten“.

Nahezu alle Plätze im „Haus am Markt“ sind an diesem Vormittag besetzt. An vier großen Tischen sind mal fünf, mal sechs Menschen im Gespräch miteinander. Wer den Raum betritt, tritt in eine Klangwelt ein. Menschen mit ganz unterschiedlichen Muttersprachen reden hier Deutsch miteinander. Einige schon recht fließend, andere noch zurückhaltend.

Die Teilnehmer sind Geflüchtete. Aus der Ukraine, aus Syrien, aus Kolumbien, aus Afghanistan. In Bruchhausen-Vilsen haben sie eine Bleibe gefunden. Deutschkenntnisse sind ein Schlüssel, um sich zu integrieren. Ein 900-stündiger Deutschkurs schafft die Grundlagen dafür. „Die meisten hier stehen kurz vor ihrer Sprachprüfung zum Niveau B1“, erklärt Sylke Linke. Sie unterrichtet Deutsch an der Volkshochschule (VHS). Die Frauen an ihrem Tisch sind ihre Schülerinnen. Doch heute ist kein Schultag. Auch die VHS macht Sommerferien. „Wir überbrücken diese Zeit“, stellt Lebenswege-Integrationsbeauftragte Imke Dirks das Sprachcafé vor.

Zweimal pro Woche, je zweieinhalb Stunden lang, öffnet das Café. Es gibt Kaffee, Tee und Kekse. Doch es geht weniger um Genuss oder Verzehr. Wer hierher kommt, möchte Deutsch lernen. Freiwillig. „Alle wollen, das fällt auf“, sagt Sylke Linke. Sie unterstützt die ehrenamtlichen Muttersprachlerheute zum ersten Mal. Die Kaffeebecher auf den Tischen sind der Türöffner in ein Gespräch. Wenn es mal hakt, kann man sich an ihnen aber auch festhalten.

Die fünf Frauen in dieser Runde verstehen die Fragen recht gut. Eine Antwort aber fällt ihnen nicht immer leicht. „Der passive Wortschatz ist da, es fehlt am aktiven“, erklärt Sylke Linke. Ihre Vokabeln haben die erwachsenen Schülerinnen gelernt, sie anzuwenden, dazu bestehe in ihrem Alltag wenig Gelegenheit, weiß das Team des Vereins, das die Geflüchteten vom Tag ihrer Ankunft in der Samtgemeinde begleitet.

„Mit meinen Kindern spreche ich ukrainisch“, sagt Tatiana. Eine verpasste Gelegenheit, die Sprachkenntnisse anzuwenden? Wohl eher ein Stück Heimat, dass sich die 29-Jährige mit ihren sechs und neun Jahre alten Töchtern fern von zu Hause erhält. Für Tatiana gibt es noch keinen Platz in einem Deutschkurs. Sie lernt selbstständig. „Ich gucke Filme bei YouTube auf Deutsch“, erzählt sie. Ihre große Tochter ist nach der Ankunft in eine reguläre Grundschulklasse gekommen, hatte keine Gelegenheit, die neue Sprache erst einmal zu lernen. „Sie spricht ganz gut deutsch“, findet die Mutter. Auch ihre Kinder lässt sie Filme sehen, Kinderserien auf Deutsch.

Für viele Teilnehmer sei es schwierig, in Kontakt zu Muttersprachlern zu kommen und sich auf Deutsch zu unterhalten, weiß Integrationsbeauftragte Imke Dirks. Das Sprachcafé soll diesen Raum bieten. Eine Handvoll Ehrenamtliche stellt sich als Gesprächspartner zur Verfügung. Luise Kraft aus Bruchhausen-Vilsen ist eine von ihnen. Sie hilft mit Vokabeln oder verbessert einen Grammatik-Fehler, ohne dass das Gespräch groß ins Stocken gerät. Einen Lehrplan gibt es nicht. Die Themen ergeben sich. Getränke, Essen, Berufe, Hochzeit, Familie, darüber haben sich die Frauen an diesem Vormittag ausgetauscht. Und viel gelacht. „Die Atmosphäre ist entspannt“, stellt Sylke Linke erfreut fest.

Ein Blick in das Sprachcafé im „Haus am Markt“ in Bruchhausen-Vilsen. An den Tischen wird über alle möglichen Themen gesprochen, an der Kuchentheke kann man Gelerntes gleich anwenden: „Eine Tasse Tee bitte.“ – „Möchten Sie Zucker?“ – „Ja, bitte mit Zucker“. © Oliver Siedenberg

Dass die ukrainischen Kinder zwei Schulen besuchen, ist den Sprachvermittlerinnen neu. Morgens gehen die jungen Flüchtlinge die deutsche Schule, nachmittags nehmen sie übers Internet am Unterricht bei ihren ukrainischen Lehrern teil. Wann sie wieder nach Hause gehen, steht als Frage im Raum. „Ich weiß nicht. Ist schwierig“, sagt Ludmilla. „Wo kommst du her“, fragt Luise Kraft. „Aus Odessa“, antwortet Ludmilla. „Am Schwarzen See. Sehr schön“, versucht die Buchhalterin in Worte der fremden Sprache zu fassen.

Ludmilla lernt, dass man auf Deutsch Schwarzes Meer sagt. Sie hört Lob, dass man schon gut verstehen kann, was sie in der Fremdsprache ausdrücken möchte. Sie erfährt Mitgefühl für ihre Situation. All das soll das Sprachcafé bieten.

Es ist das erste thematische Angebot des Vereins „Lebenswege Begleiten“ im „Haus am Markt“. Das soll ein Treffpunkt werden für Menschen, die sich im Alltag wohl nicht begegnen würden, erinnert Antje Alberts, die das Haus leitet. Aus den Plaudereien beim Sprachcafé oder beim offenen Café mittwochs und donnerstags von 14 bis 17 Uhr sind bereits erste Ideen für weitere Angebote entstanden. Ein Afghane und ein Deutscher haben über ihre Leidenschaft für Schach erzählt, daraus soll sich eine Gruppe entwickeln. Auch ein Salsa-Workshop könnte entstehen. Zwei der Flüchtlinge aus Kolumbien sind Tanzlehrer und würden die südamerikanischen Rhythmen gern den Bekannten aus dem Deutschkurs, aber auch allen interessierten Norddeutschen näherbringen. Genau so soll das „Haus am Markt“ funktionieren.

Das Sprachcafé öffnet am Donnerstag das letzte Mal vormittags. Ab 23. August geht es mittwochs von 14.30 bis 16.30 Uhr weiter. Wer sich als Gesprächspartner zur Verfügung stellen möchte, ist willkommen, betont Imke Dirks. Bei ihr kann man sich unter Telefon 04252/9098324 informieren und anmelden oder einfach vorbeischauen.