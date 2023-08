„Land & Kunst“: Nachhaltige Wasch- und Putzmittel herstellen

Von: Christel Niemann

Vera Henze (links) und Annette Bullig vom Verein „Land & Kunst“ haben die Rezepturen ausprobiert und empfehlen sie im Workshop weiter. © Christel Niemann

Asendorf – Neun Frauen, ein Mann und ein Hund haben am Workshop „Waschtag“ in Arbste teilgenommen, zu dem Annette Bullig und Vera Henze vom Verein „Land & Kunst“ Freitag (11. August) eingeladen hatten. Das Motto: Es muss nicht immer die Chemiekeule sein. Die Frauen hatten Rezepte parat, mit denen sich aus einer Handvoll Hausmittel WC-Reiniger-Tabs, flüssiges Waschmittel, Geschirrspülpulver oder Klarspüler selbst herstellen lassen.

Die Altvorderen haben es auch so gemacht, und egal ob Rotwein oder Tintenfleck – war ein Malheur passiert, kannte Oma ein Hausmittel, das half. Folglich können Natron, Soda, Essig, Zitronensäure und Kernseife, die Großmutter zum Waschen und Reinigen nutzte, auch für heutige Standards nicht verkehrt sein, nehmen die Referentinnen an. „Mit diesen fünf Mitteln lassen sich nahezu alle Reinigungen durchführen und Drogerieprodukte ersetzen“, sagte Vera Henze. Sie selbst hatte sich über die Vielfalt an chemischen Putzmitteln geärgert, halte sie für überflüssig und umweltschädlich. Ein weiteres Argument, sich mit dem Thema zu befassen: Der anfallende Verpackungsmüll. Gemeinsam mit ihrer Vereinskollegin entwickelte sie die Idee für den „Waschtag“.

Den Teilnehmern auf dem Hof Arbste 7 ging es wie wohl den meisten: Der Putzmittelschrank zu Hause ist mit einer Armada an Flaschen gefüllt. Für jeden Fleck, für jede Oberfläche, für jeden Raum gibt es schließlich ein Spezialmittel.

Bevor es an die Produktion ging, informierten Vera Henze und Annette Bullig über Inhaltsstoffe in handelsüblichen Putz- und Waschmitteln. Dazu gehörten Tenside, Bleich- und Konservierungsmittel. „Nicht nur Plastik und Mikroplastik aus Packungen belasten unsere Umwelt, auch die Inhaltsstoffe sind gefährlich für Mensch, Tier und Umwelt und können Allergien auslösen“, meinen die Leiterinnen des Workshops.

Die Rezepte, die sie zur Nachahmung empfahlen, hatten sie ausprobiert. Mit Utensilien aus dem Haushalt, mit Schüssel, Messbecher, Reibe und Rührlöffel, können die Mittel hergestellt werden. Also wurde im Workshop gerieben und gerührt, abgefüllt und etikettiert. Jeder durfte das von ihm erstellten Produkte und die Rezepte mit nach Hause nehmen.

Über den praktischen Teil hinaus sollte es auch um Diskussion und Erfahrungsaustausch gehen. „Ich lebe alleine und produziere trotzdem viel Plastikmüll. Das ärgert mich“, sagte Hilke, die durch den Besuch eines Vortrags in Asendorf auf den Workshop aufmerksam wurde. „In Zukunft rühre ich meine Putzmittel selbst an“, sagte sie, auch die übrigen Teilnehmer nickten. Uka betonte, dass ihr der Austausch in der Gruppe viel gebracht und das gemeinsame Tun viel Spaß gemacht habe, während Thomas hoffe, dass sich insbesondere das selbst hergestellte Waschmittel einen positiven Effekt auf seine empfindliche Haut haben werde. Auch Ulrike und Rosita waren mehr als zufrieden. Letztere will unverzüglich ein Biberbetttuch kaufen, nachdem sie im Workshop erfahren hat, dass sich Biberstoff optimal zum Putzen eigne.

Teilnehmer Thomas will mit Produkten aus Hausmitteln seiner empfindlichen Haut etwas Gutes tun. © Niemann, Christel

Der Verein „Land & Kunst“ hat mit diesem Angebot erneut dazu aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen und Plastikmüll zu vermeiden. „Ein Umdenken muss stattfinden, damit die Zukunft für die nächste Generation lebenswert bleibt“, meint Geschäftsführer Peter Henze, der auf weitere Termine für ökologisch orientierte Aktivitäten wie „Waschtage“ oder „Kleidertausch“ hinweist. „Privatpersonen, Vereine, Kirchengemeinden – allen Interessierten bieten wir gerne Termine an.“ Dabei sei die Durchführung des Waschtags auch an anderen Örtlichkeiten möglich. „Wir sind mobil“, teilt er mit.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Landsommer“ findet in Arbste vom 25. bis 27. August das Seminar „Stimme und Gesang“ mit der renommierten Künstlerin Anne Heeg statt. Am 2. September ist der Verein beim Kinder- und Jugendtag in Scholen präsent, am 7. September findet ein Treffen des Regionalen Klima-Netzwerks auf dem Hof in Arbste statt und am 15. September wird sich der Verein erneut am globalen Klimatag beteiligen. Peter Henze kündigt darüber hinaus an, dass der Verein zusammen mit dem Medienzentrum des Landkreises eine filmische Dokumentation über das „Tafeltheater“ plant. Das Projekt besteht seit 14 Jahren und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.