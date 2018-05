„Vaterunser“ auf Suaheli und Traumreise mit Harfe

Br.-Vilsen - Zwei Konzerte gibt es an Pfingsten im Kurpark in Bruchhausen-Vilsen. Gleichzeitig findet dort das Festival „Kunst im Park“ statt (siehe Bericht links).

Am Sonntag, 20. Mai, ab 14.30 Uhr will Gertraude Büttner ihre Zuhörer mithilfe der Musik ihrer keltischen Harfe zum Träumen einladen. „Sanfte und meditative Harmonien führen die Gäste in die Entspannung, in das Loslassen vom Alltag“, sagt Büttner. „Sie finden sich wieder in anderen Orten der Erde oder anderen Zeiten, je nachdem, ob von der Harfe Folklore aus aller Welt erklingt oder Stücke aus Mittelalter, Barock und Romantik.“

Verbunden werden die Etappen der Fantasiereise durch die sphärischen Klänge von einem Monochord, von einer Kristall- und anderen Klangschalen, Rasseln, Zimbeln, einer „Ocean Drum“, einem Regenrohr und anderen Klanginstrumenten.

Gertraude Büttner aus Diepenau tritt seit 15 Jahren regelmäßig mit ihrer keltischen Harfe in der Region auf. In den vergangenen Jahren hat sie ihr Repertoire um meditative Klangreisen mit unterschiedlichen Instrumenten erweitert.

Am Montag, 21. Mai, ebenfalls von 14.30 bis 16 Uhr, spielt die Berliner A-cappella-Band „Aquabella“ im Kurpark. Die Besucher dürfen sich laut Pressemitteilung auf Balladen und berührende Gesänge freuen. Das Repertoire ist groß. Die Damen widmen sich den Chart-Stürmern der Weltmusik und dem kubanischen „Chan Chan“, berühmt geworden durch den „Buena Vista Social Club“. Raritäten wie das „Vaterunser“ auf Suaheli erklingen ebenso wie die zarte, bittersüße Melodie des japanischen „Sakura“, mit dem die Frauen die Kirschblüte besingen. „Aquabella“ tourt regelmäßig durch ganz Europa.

Der Eintritt an beiden Tagen ist frei, für Verpflegung ist gesorgt.