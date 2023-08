Vater (85) und Tochter radeln zum Spendenevent „Big Challenge“ nach Kevelaer

Von: Anne-Katrin Schwarze

Teilen

Petra Zöller aus Bruchhausen-Vilsen und ihr Vater Gerd Meyer aus Syke-Nienstedt sind die fast 300 Kilometer zum Aktionstag „Big Challenge“ mit dem Rad gefahren. © privat

Br.-Vilsen/Winnekendonk – Sie hatten 295 Kilometer auf dem Tacho, bevor die eigentliche Radtour begann. Petra Zöller und ihr 85-jähriger Vater Gerd Meyer sind an den Niederrhein geradelt, um am Aktionstag der „Big Challenge“ teilzunehmen, einem Sportevent, bei dem der gleichnamige Trägerverein Spenden für die Krebsforschung sammelt.

Gerd Meyer und Petra Zöller gehörten am Wochenende zur sechsköpfigen Delegation aus Bruchhausen-Vilsen und umzu. Auch dort hatte die „Big Challenge“, die große Herausforderung, bereits zweimal stattgefunden (wir berichteten). Im vergangenen Jahr waren in Bruchhausen-Vilsen 202 000 Euro zusammengekommen, die der Verein der Deutschen Krebshilfe zur Verfügung stellen konnte.

Damit hatte das Organisationsteam aus Bruchhausen-Vilsen, zu dem auch Petra Zöller gehört, die Latte reichlich hochgelegt. Seit Gründung der Initiative 2014 gab es kein Jahr, in dem die 200 000er-Marke gerissen wurde. Mit der letzten Zieleinfahrt beim „Big Challenge“-Tag in Winnekendonk bei Kevelaer zeigte der Spendenstand am Samstagabend 190 500 Euro an. Da aber alle Eingänge bis Ende Oktober in die Jahresrechnung einfließen, kann auch 2023 ein mehr als gutes Jahr werden. Die Hoffnung darauf gibt der Verein jedenfalls nicht auf.

Das „Big-Challenge“-Team Bruchhausen-Vilsen und umzu (von links): Gerd Meyer aus Syke, Petra Zöller aus Bruchhausen-Vilsen, Melanie und Thomas Schmelzer aus Nordwohlde sowie Claus Meineke und Christiane Löffler aus Kirchweyhe. © Privat

Mit ebendiesem Leitsatz hatte er sich vor knapp zehn Jahren bestehend aus Landwirten gegründet, die aus Solidarität zu einem an Krebs erkranken Berufskollegen aktiv gegen Krebs werden wollten. Das ist zum Motiv der Aktionstage geworden. Menschen radeln gut 40 Kilometer und laufen oder walken etwa acht Kilometer. Pro Runde spendet jeder 500 Euro.

Die Starter aus Bruchhausen-Vilsen hatten großzügige Sponsoren im Hintergrund: die Raiffeisen-Warengenosschenschaft Niedersachsen Mitte, Stooker Brands und Vilsa-Brunnen.

Wie schon beim BC-Tag in Bruchhausen-Vilsen hat der heimische Mineralbrunnen-Betrieb auch in Winnekendonk die Getränke für Teilnehmer und Gäste zur Verfügung gestellt.

Der Verein hat durch persönlichen Einsatz und finanzielle Unterstützung seit 2014 mehr als 1,64 Millionen Euro für die Krebsforschung zusammengekommen. Damit wurden bisher 14 Forschungs- und soziale Projekte unterstützt.

Der diesjährige Erlös fließt in die Forschung von Prof. Dr. Jakob Nikolas Kather zu „Künstliche Intelligenz (KI) als Unterstützung gegen Tumore“. Am Vorabend des Sporttages berichtete Kather per Videoschalte, dass er aus Daten von Patienten versteckte Informationen „herauskitzele“, die dem Auge nicht zugänglich seien. Die eigentlichen Patientendaten bleiben anonym, alles andere werde unter mehreren Krankenhäusern in einem sogenannten Schwarmlernnetzwerk ausgetauscht. Dieses Forschungsprojekt dauere noch Jahre, informierte Dr. Frank Kohlhuber vom Vorstand der Deutschen Krebshilfe die Teilnehmer.

Auf die 44,7 Kilometer lange und mit 280 Höhenmetern für Flachländer anspruchsvolle Strecke gingen am Aktionstag 227 Teilnehmer, nur eine Handvoll weniger als vergangenes Jahr in Bruchhausen-Vilsen. Zu den ersten, die morgens um 6 Uhr beim offiziellen Start dabei waren, gehörte Petra Zöller. „In den Sonnenaufgang zu radeln, war ein wunderbares Erlebnis“, beschreibt sie. Unvergessen werde diese „Big Challenge“ für sie auch bleiben, weil sie sie gemeinsam mit ihrem Vater anging. Wie sie, ist er ein begeisterter Radfahrer. Mit seinen 85 Jahren sei er nahezu täglich unterwegs, nicht selten nach Bremen oder Delmenhorst. „Da holt er sich ein Eis und fährt zurück nach Syke“, erzählt Petra Zöller über ihren Vater. Für die fast 300 Kilometer weite Anfahrt über Damme, Rheine und Borken hatten sich die beiden vier Tage Zeit gelassen. Wegen eines defekten Reifens endet seine Benefiz-Runde allerdings vorzeitig.

Mit zum Team aus Niedersachsen gehörten das Vater-Tochter-Gespann Thomas und Melanie Schmelzer aus Nordwohlde, die im Namen von Vilsa-Brunnen an den Start gingen. Claus Meineke und Christiane Löffler aus Kirchweyhe starteten für den Sponsor Schopf. Während der zwölfstündigen Veranstaltung ist Melanie drei, Thomas vier und Petra zwei Runden gefahren. Die anderen absolvierten je eine Runde. „Nur mein Vater hatte ein EBike, wir anderen Renn- oder Bio-Räder“, sagt Petra Zöller zu den Bedingungen. Bio-Räder sind der moderne Begriff für ganz normale Fahrräder, die sich nur durch Muskelkraft bewegen lassen.

An mehreren Stationen sorgten die Landfrauen für Stärkung und servierten neben frischem Obst, Milchshakes, Smoothies, Obstspießen und Pumpernickel-Käsehäppchen auch selbst gemachten Eierlikör. „Ein Motivator, den sich wohl alle schmecken ließen“, erzählt Petra Zöller.

Die nächste „Big Challenge“ findet im Juni 2024 zum ersten Mal in Hessen statt. Das seit vielen Jahren beteiligte Team „Ahle Worscht“ aus Eschwege übernimmt dann den Part des Ausrichters. 2025 ist Bruchhausen-Vilsen wieder an der Reihe. „So teilen sich Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen die aufwendige Organisation, damit das Sport- und Benefizevent weiterhin jedes Jahr stattfinden kann“, erklärt Petra Zöller.

Big Challenge eV



IBAN DE15 3206 1384 4501 1810 19



https://bigchallenge-deutschland.de