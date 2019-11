Unterwegs mit den Wasservogel-Zählern

Bei der Zählung entdeckten die beiden Frauen zwei Eisvögel. Die auch als „fliegende Edelsteine“ bezeichneten Tiere setzten überraschende Farbakzente an dem sonst so grauen Vormittag. Fotos: Uwe Campe

Schweringen - Von Uwe Campe. Bundesweit wurden vor Kurzem wieder Wasservögel, also Enten, Gänse, Schwäne, Kormorane und mehr, gezählt. Bereits seit Ende der 1960er-Jahre erfassen ehrenamtliche Helfer an festgelegten Abschnitten bestimmter Gewässer und Feuchtgebiete jeweils zur Mitte der Monate Oktober, November, Januar und März Stand- und Rastvögel. Anschließend werden die Daten überregional gesammelt und ausgewertet. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Nienburg ist von Beginn an dabei und zählt bei diesen auch als „Monitoring“ bezeichneten Aktivitäten zu den engagiertesten Kreisverbänden in Niedersachsen. Die Kreiszeitung begleitete Angela Schiewe, die seit Oktober 2012 auf Kreisebene für die Koordination der Zählung zuständig ist, und Adelheid Biermann, die derzeit als Zählerin angelernt wird, auf ihrem Gang entlang der Kiesteiche in Schweringen.

„Da, drei Silberreiher und mindestens 15 Kormorane“, rief die mit Fernglas, Spektiv und Gummistiefeln ausgerüstete Angela Schiewe plötzlich aufgeregt, als sie sich, die Böschung herabsteigend, dem Ufer näherte. Die scheuen und scharfäugigen Vögel hatten die Beobachter aber trotz des noch über dem Wasser liegenden Nebels längst entdeckt. Und erhoben sich mit rauen Rufen, um, sicheren Abstand wahrend, etwas weiter entfernt wieder niederzugehen. „Das sind genau die Momente, die uns neben der grundsätzlichen Freude an der Natur motivieren, an einem nebligen und nasskalten Novembervormittag dieser Freizeitbeschäftigung nachzugehen“, betonten die beiden Frauen. Auch wenn sie im weiteren Verlauf des Tages nur relativ wenig Vögel beobachteten, konnten doch noch ein Graureiher, eine Schellente, mehrere Stockenten, Bläßhühner, Höckerschwäne und Haubentaucher sowie als krönender Höhepunkt gleich zwei Eisvögel auf dem vorbereiteten Zählbogen vermerkt werden. Gerade die letztgenannten Vögel, die gelegentlich auch als „fliegende Edelsteine“ bezeichnet werden, setzten überraschende Farbakzente an diesem sonst so grauen Vormittag. Das eher unterdurchschnittliche Ergebnis ist für Mitte November zwar ungewöhnlich, passt aber mit den übrigen Zählungen an anderen Gewässern überein, machte Schiewe deutlich. Der Nabu betreut derzeit zehn Gebiete zwischen Hoya und der Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen, die sich auf eine Vielzahl von Kiesseen und Wasserläufen verteilen. Für die eingesetzten 17 Zähler, davon zwei Frauen, die meist in Zweierteams unterwegs sind, ist damit in der Regel ein beträchtlicher Zeitaufwand verbunden, der jedoch gern auf sich genommen wird. Auf dem linksseitigen Zählabschnitt an der Weser zwischen Hoya und Schweringen werden beispielsweise regelmäßig der Bereich des Hoyaer Hafens, der Ziegeleiteich, der Sandhofteich, die Kiesteiche bei Stendern sowie die Teiche in Schweringen zu Zählzwecken angefahren. Aber auch auf den umliegenden Äckern, Wiesen und Feldern halten die Ehrenamtlichen nach dort rastenden Gänsen und Schwänen Ausschau.

Neben den genannten Terminen werden auch noch Sonderzählungen für einzelne Arten wie Haubentaucher oder Kormoran durchgeführt. „Aufschreiben tun wir nur, was steht, sitzt oder schwimmt, nicht jedoch überfliegende Vögel“, erklärte Schiewe die Herangehensweise. Anschließend verdichtet sie die ihr von den jeweiligen Teams zur Verfügung gestellten Daten und leitet sie an den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) weiter.

Die ermittelten Ergebnisse dienen in erster Linie dazu, herauszufinden, wie sich die Bestände der Arten entwickeln und welche Rastgebiete von internationaler, nationaler oder regionaler Bedeutung sind. Daneben bilden sie aber häufig auch eine Grundlage für die naturschutzrechtliche Sicherung von Gewässern und Feuchtgebieten.

Gutes ornithologisches Wissen sowie eine rasche und sichere Artbestimmung stellen das unerlässliche Rüstzeug für die Wasservogel-Zähler dar. Allerdings werden diese auch regelmäßig in Seminaren, wie sie beispielsweise auf Gut Sunder im Kreis Celle stattfinden, von Fachleuten geschult. Training in der Praxis, zu dem auch schon mal ein Bestimmungsbuch herangezogen werden darf, helfen im Zweifel ebenfalls. Außerdem geben auch die Zähler untereinander Erfahrungen und Tipps weiter, wie jetzt wieder an Adelheid Biermann, die zwar erst kurze Zeit dabei ist, aber bereits sichtlich Freude hat, sich mit der Natur auf diese Art zu beschäftigen und sich für sie einzusetzen.

Kontakt zum Nabu:

Wer Interesse hat, an einer Wasservogelzählung teilzunehmen, kann sich an den Nabu Nienburg unter Telefon 05021/14869 oder per E-Mail an Info@NABU-Nienburg.de wenden. Weitere Infos gibt es unter www.nabu-nienburg.de.