Motorradfahrer prallt gegen Trecker – 17-Jähriger schwer verletzt

Von: Marcel Prigge

In Bruchhausen-Vilsen ist am Montag, 5. Juni 2023, ein 17-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer schwer verletzt worden. Er prallte gegen einen Trecker. © Polizeiinspektion Diepholz

Ein Treckerfahrer hat beim Abbiegen nicht auf einen 17-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer geachtet. Dieser prallte gegen die Maschine und wurde schwer verletzt.

Bruchhausen-Vilsen – Ein Motorradfahrer ist am Montag, 5. Juni 2023, schwer verletzt worden. Er ist in Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz gegen einen Trecker geprallt, nachdem dessen Fahrer beim Abbiegevorgang nicht aufgepasst hatte.

17-Jähriger schwer verletzt: Motorradfahrer prallt gegen Trecker

Wie die Polizeiinspektion Diepholz mitteilt, wollte ein 70-jähriger Treckerfahrer am Montag gegen 15:30 Uhr von einem Feld nach Links auf die Bruchhöfener Straße einbiegen. Dabei übersah er den 17-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer, der in Richtung Uenzen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der 17-Jährige verletzt. Anschließend musste er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.