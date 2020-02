Schwerer Unfall auf B6 bei Bruchhausen-Vilsen: Jaguar kollidiert mit Mercedes

Vier Verletzte

Auf der B6 in Bruchhausen-Vilsen hat es am Mittwochabend einen schweren Unfall mit zwei Fahrzeugen gegeben. Drei Personen sind schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die B6 war bis in den späten Abend voll gesperrt.