„Initiative für gesunde Luft“ aus Bruchhausen-Vilsen stellt Landkreis kritische Fragen

Diepholz/Asendorf - Der Kampf gegen den geplanten, heftig umstrittenen Hähnchenmaststall in Asendorf-Hardenbostel geht weiter: Im Kreisentwicklungsausschuss im Diepholzer Kreishaus machten Vertreter der „Initiative für gesunde Luft für uns und unsere Kinder“ aus Bruchhausen-Vilsen noch einmal ihrem Ärger darüber Luft, dass in dem kleinen Ortsteil der große Maststall für 39 900 Hähnchen entstehen soll.

Kritik übten sie vor allem an der Genehmigungspraxis in Niedersachsen. Ihr Vorwurf: Die notwendigen Gutachten für ein solches Bauprojekt würden nicht hinterfragt. An ihrer Position ließen die Bürger keinen Zweifel: „Die Privilegierung im Genehmigungsrecht ist umstritten. Es handelt sich um Industrie.“ Die erforderlichen Filter für die Geflügelhaltung seien nicht geprüft. „Und sie funktionieren nicht“, so die Einschätzung der Bürger, die ein Positionspapier vorlegten.

Darin heißt es wörtlich: „Die angenommene Hauptwindrichtung für die Begutachtung basiert auf statischen Daten. Die ändern sich gerade (Klimawandel).“ Die Vertreter der Initiative äußerten große Sorgen: „Der fast zwangsläufige Einsatz von Antibiotika bringt durch die zu erwartenden Resistenzen direkte Gesundheitsgefährdung der Menschen mit sich.“

Deshalb fordert die Initiative ein sofortiges Moratorium aller im Bau befindlichen Anlagen und die generelle Überprüfung des Genehmigungsverfahrens in Niedersachsen. Mediziner und Umweltschutzorganisationen müssten darin einbezogen werden.

Kreisrat Jens-Hermann Kleine erläuterte den immer wieder nachfragenden Bürgern die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kreisverwaltung in einem solchen Verfahren: „Wir führen die Gesetze aus, wir machen sie nicht.“ Er bestätigte, dass es in anderen Bundesländern andere Handlungsweisen gebe. Aber die Kreisverwaltung sei an die niedersächsische Gesetzgebung gebunden. „Der Landkreis Diepholz kann diese Probleme nicht lösen“, erklärte Kleine mit Blick auf das geltende Recht und die Konflikte, die daraus offensichtlich entstehen. „Der Kreisentwicklungsausschuss ist nicht das richtige Gremium, um Gesetzesvorschläge zu diskutieren“, betonte Vorsitzender Elmar Könemund (Grüne) mit Blick auf den Tagesordnungspunkt Bürgeranfragen und dessen Funktion.

Die Vertreter der Bürgerinitiative wiederum ließen keinen Zweifel daran, dass diese Antworten für sie unbefriedigend waren. In ihrem Positionspapier kündigen sie an, gerichtlich gegen den Stall in Hardenbostel vorgehen zu wollen – „gegebenenfalls durch alle Instanzen, auch unter dem Aspekt der grundsätzlichen Klärung“. - sdl