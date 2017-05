Umzug von Gasthaus zu Gasthaus

Ingo Rahn (am Rad) und ein Teil der Mitglieder der Schülerfirma freuten sich über das rege Interesse am neuen Domizil am Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen. - Foto: Karin Neukirchen-Stratmann

Br.-Vilsen - Die Schülerfirma Fahrradschuppen ist vor rund zwölf Jahren entstanden, damals noch als Schülerfirma des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen. Später kamen auch Schüler der damaligen Haupt- und Realschule hinzu.

Betreuer des Projekts war von Beginn an der Sozialpädagoge Ingo Rahn. Schnell bezog die Firma einen alten Schuppen am Gasthaus Bormann am Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen, was den Vorteil hatte, dass die Schüler zum Brokser Heiratsmarkt dort einen Fahrradparkplatz mit gleichzeitigem Reparaturservice anbieten konnten.

Seit einigen Jahren wird das Projekt unterstützt vom Verein Lebenswege begleiten, unter dessen Dach die Firma nun fungiert. Seit rund zwei Jahren gibt es neben der Schülerfirma auch die „Flüchtlingsselbsthilfe“, wie Axel Hillmann vom Verein bei der Einweihung der neuen Räume am Samstag erklärte. Diese waren nötig, sagte Hillmann, „weil in der alten Scheune alles aus den Nähten platzte, wir brauchten dringend mehr Platz.“ Der fand sich passenderweise nur wenige Meter weiter ebenfalls am Marktplatz, im ehemaligen Gasthaus Peters. „Hier können wir jetzt auch die Schülerfirma und die ,Flüchtlingsselbsthilfe‘ räumlich trennen“, erklärte Hillmann.

Fünf Arbeitsplätze für Fahrradreparaturen befinden sich auf der großen Bühne. Davor stehen etliche Regalmeter voll mit Ersatzteilen. „Mehr als zehn Jahre konnten wir die Scheune am ehemaligen Gasthaus Bormann nutzen, dafür danken wir den Eigentümern“, sagte Axel Hillmann.

Auch die Umbaumaßnahmen im neuen Domizil waren ohne Sponsoren, unter anderem Vilsa, „ParcBauplanung“ und der Rotary Club Bruchhausen-Vilsen, nicht möglich, wie Hillmann betonte.

Neben Ingo Rahn wurde auch Jonas Enkelmann für sein Engagement im Fahrradschuppen geehrt. Von der Samtgemeinde überbrachte Cattrin Siemers Grüße, und Juliane Schwecke von der Schülerfirma blickte auf die Entstehung und den Umzug der Firma zurück. J neu

Die Schülerfirma ist immer dienstags von 14 bis 15.30 Uhr im ehemaligen Gasthaus Peters anzutreffen. Die „Flüchtlingsselbsthilfe“ montags ab 10 Uhr.