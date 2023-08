Der Weg des Stroms zum Brokser Markt

Von: Sigi Schritt

Eine große logistische Aufgabe: Die Geschäfte von 500 Schaustellern müssen mit Strom versorgt werden. © Sigi Schritt

Der Weg des Stroms zum Brokser Markt: Eine Reise von der Umspannstation Homfeld zu Trafos und Verteilern - so stellt der Energieversorger sicher, dass alle Schausteller die Energie bekommen, die sie benötigen.

Br.-Vilsen – Ein für die Besucher unsichtbares Energienetz durchzieht die Wege des Brokser Heiratsmarkts und versorgt das Spektakel mit Lebenskraft. Die Rede ist vom Strom. Von insgesamt neun Trafostationen aus erwacht er zum Leben, um 500 Schausteller und ihre Attraktionen für die Zeit vom 25. bis 29. August mit Energie zu versorgen – darunter das majestätisch anmutende Riesenrad, aber auch Partylocations wie das Remmerzelt, in dem beispielsweise DJ Toddy, die Bubingas, Marcel Schlager und Stephan König auftreten.

Die Gesamtstrommenge über alle Tage lag 2019 bei 155 000 Kilowattstunden (neuere Zahlen liegen nicht vor). Zur Einordnung: Rechnet man mit 4 000 Kilowattstunden für einen Vier-Personen-Haushalt, könnten mit dieser Strommenge 39 Wohnhäuser ein Jahr lang versorgt werden, so Steffen Hoppe, Syker Teamleiter Steffen Hoppe vom Energieversorger Avacon.

Ein Trend sei jedoch klar erkennbar. „Der Verbrauch geht zurück“, sagt Avacon-Kommunalreferent Hermann Karnebogen. Woran liegt das, zumal der Markt nicht kleiner geworden ist? Der Avacon-Mitarbeiter erklärt den Abwärtstrend damit, dass der Markt früher mit stromfressenden Glühlampen beleuchtet wurde. „Heute erhellen LEDs den Markt.“ Die Marktstruktur sei immer noch dieselbe. Den sinkenden Stromverbrauch, so Karnebogen, belegen die Zahlen. Im Jahr 2011 wurden noch 188 000 Kilowattstunden benötigt. In den Jahren zuvor wurden in einer einzigen Marktwoche sogar regelmäßig mehr als 200 000 Kilowattstunden Strom aus dem Netz gezogen. Der aktuelle Verbrauch würde noch weiter sinken, wenn die vielen Klimaanlagen ausgeschaltet blieben, vermutet Marktmeister Ralf Rohlfing.

Bei einem Rundgang über den Marktplatz zeigen der Syker Teamleiter Steffen Hoppe und Kommunalreferent Hermann Karnebogen welch immenser Aufwand hinter den Kulissen nötig ist, damit der Strom in die Gassen des Brokser Marktes fließt und das Volksfest in ein leuchtendes Meer aus Licht und Farben verwandelt.

Die Trafos auf dem Markt sind mit Leitungen verbunden, die alle aus dem Umspannwerk Homfeld kommen, erklären die Avacon-Mitarbeiter. Dieses Umspannwerk teilt den Strom aus einer 110 000-Volt-Hochspannungsleitung in eine sogenannte Mittelspannung auf und schickt 20 000 Volt in jeden Markt-Trafo. Der wiederum wandelt die Energie in Starkstrom und in 230-Volt um – beides die Niederspannungsgrößen, „die man auch zu Hause hat“, so Steffen Hoppe.

„Außerhalb der Marktzeiten haben wir auf dieser Fläche übers Jahr gesehen keinen großen Strombedarf, deshalb ist meist nur eine Station in Betrieb“, ergänzt Hoppe. Mitarbeiter des Energieversorgers haben kürzlich „jede einzelne Station“ überprüft: Sind Schalter kaputt? Sind vielleicht Pflanzen in eine Station hineingewachsen? Beanstandungen gab es keine. Doch wie kommt die Energie in die Zelte oder zum Riesenrad? Von den Verteilerkästen an den Trafos führen wiederum flexible, aber robuste Leitungen zu Unterverteilerkästen. In diese wiederum stecken die Schausteller „ihre Stecker“ – auch die Schaustellerfamilie Cornelius, die in diesem Jahr wieder das Riesenrad auf den Brokser Markt bringt. Unternehmer Otto Cornelius erklärt in diesem Zusammenhang, dass nicht er oder einer seiner Mitarbeiter die Leitungen des Riesenrades an die Verteilerkästen anklemmen, sondern der Meisterbetrieb Mothes, der die Stromversorgung der einzelnen Schaustellerbetriebe sicherstellt. Die Leitungen, die dann das Riesenrad versorgen, sind viel größer als die, die man aus dem Privathaushalt kennt. Hängen zu Hause an einem Verteilerkasten Leitungen mit je drei Kupferadern von 1,5 Quadratmillimetern Durchmesser, ist der Energiehunger des Riesenrads größer. Vor der Umrüstung auf LED hatten wir einen täglichen Verbrauch von 500 Kilowattstunden, jetzt sind es 300“, so Otto Cornelius. Um den Energiebedarf zu decken, sind fünf Riesenrad-Kabel an die Box angeschlossen. Jeder Draht hat einen Durchmesser von 50 Quadratmillimetern.

Und wie hoch ist der Anteil regenerativer Energien im Strommix des Brokser Marktes? Wenn die Sonne scheint, versorgt sich der Markt rechnerisch selbst, sagt Kommunalreferent Hermann Karnebogen. Übers Jahr gesehen wird in Bruchhausen-Vilsen viermal so viel Strom regenerativ erzeugt wie benötigt – ebenfalls rechnerisch. Und wenn die Windräder von Gödesdorf bis Süstedt dazukommen, wird es dann sogar noch mehr.

Das Innere einer modernen Trafostation: Von dort gehen Kabel zu Untervereilungskästen. © -

Vor einer von außen dekorierten Trafostation: Avacon-Kommunalreferent Hermann Karnebogen und Steffen Hoppe, Netz-Teamleiter in Syke. © Sigi Schritt

Auf dem Areal des Brokser Heiratsmarkts gibt es insgesamt neun Trafostationen, die die Elektrizität verteilen. Steffen Hoppe befindet sich im Inneren einer solchen Station. © Sigi Schritt