„Umsorgt Zuhause“ zieht an Bahnhofstraße

+ „Umsorgt Zuhause“ zieht in das Gebäude an der Bahnhofstraße 37 ein. Foto: Vivian Krause

Br.-Vilsen – An der Bahnhofstraße in Bruchhausen-Vilsen tut sich etwas: Im Haus mit der Nummer 37 stehen derzeit Umbauarbeiten an. Der Grund: Dort zieht der Senioren- und Pflegestützpunkt „Umsorgt Zuhause“ ein, voraussichtlich zum 1. August. Derzeit ist er in den Räumlichkeiten an der Brautstraße 16, über dem Kulturcafé „Die Scheune“, untergebracht. Mit dem Umzug gibt es auch neue Kapazitäten, sagt Geschäftsführerin Kirsten Wegner-Drefs. Die Pflegeberaterin arbeitet mit einem Team aus Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern, berät und unterstützt hilfe- und pflegebedürftige Menschen jeden Alters und deren Angehörige. Ihr Anliegen: Eine Selbstständigkeit in der eigenen häuslichen Umgebung zu unterstützten. Zu erreichen ist die Beratungsstelle unter Telefon 04252/9090272 und per E-Mail an info@bruvi-umzu.de.