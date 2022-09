Überholmanöver misslingt: Schwerer Unfall auf B6 bei Asendorf

Von: Fabian Raddatz

Zwei Personen wurden in Krankenhäsuer gebracht. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Asendorf wurden am Mittwochvormittag zwei Menschen verletzt. Die Bundesstraße 6 musste voll gesperrt werden.

Bruchhausen-Vilsen – Schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B6 bei Asendorf: Wie die Polizei berichtet, führte ein unübersichtliches Überholmanöver am heutigen Mittwochvormittag gegen 10:00 Uhr zu dem Vorfall. Eine 61-Jährige und ein 58-Jähriger kamen mit teils schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Demnach war der 58-Jährige mit seinem Auto in Richtung Bremen unterwegs, als er eine Fahrzeugkolonne überholen wollte. Mitten im Manöver scherte plötzlich eine 61-Jährige aus, die an der Spitze der Kolonne fuhr. Sowohl der 58-Jährige als auch die 61-Jährige übersahen den jeweils anderen.

Auf der Gegenfahrbahn kam es schließlich zum Zusammenprall, wobei die 61-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. „Sie kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Der 58-jährige Fahrer wurde ebenfalls verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die Bundesstraße 6 voll. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.