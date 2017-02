Mitglieder des Reitvereins Wehlermühle schnuppern Turnierluft

Br.-Vilsen - „Für unsere Nachwuchs-Dressurreiter war es ein gelungener Nachmittag.“ Bernd Wikner, Vorsitzender des Reitvereins Wehlermühle, zieht ein positives Fazit des „Internen Turniers“, das am Samstag in der Reithalle Wikner in Bruchhausen-Vilsen stattfand.

In einer Reiterprüfung und einer E-Dressur maßen sich die Mitglieder und einige eingeladene Gäste. Die teilnehmenden Kinder und ihre Eltern waren laut Wikner sehr zufrieden mit den Ergebnissen und freuten sich über die Möglichkeit, Turnierluft zu schnuppern. Auch das Kuchenbüfett stieß auf Begeisterung. Unser Bild ist bei der Siegerehrung des „Einfachen Reiterwettbewerbs“ entstanden.