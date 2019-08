Turbulentes Treiben

Schwarme/Emtinghausen - Von Ulf Kaack. Turbulent und kunterbunt ging es am Wochenende am Himmel über dem Schwarmer Bruch zu. Der örtliche Modellflugverein (MFV) hatte zu seinen Flugtagen „Fun & Fly“ auf das Vereinsgelände in Emtinghausen (Am Plahe) eingeladen. Bei nahezu perfektem Flugwetter genossen – grob geschätzt – 2 500 Gäste spannende Impressionen unter der aufgelockerten Wolkendecke.

Premiere und ihren ersten öffentlichen Flug hatte eine ganz besondere Maschine: das üppig dimensionierte Modell einer „Ford Flivver“. Sechs Meter breit und 130 Kilogramm schwer, machte die Maschine bereits am Boden so richtig was her. Zwei Jahre lang hat Harald Niemeyer, technischer Leiter im Vorstand des MFV Schwarme, an dem Giganten gebaut. Aufwendig war für den Bremer das behördliche Prüf- und Abnahmeprozedere in den vergangenen Wochen.

Die „Ford Flivver“ ist schließlich alles andere als ein Kinderspielzeug. Ein Sachverständiger checkte detailliert die Konstruktion und die Flugeigenschaften des freitragenden Tiefdeckers. Auch Pilot Harald Niemeyer musste seine Befähigung zum Fliegen der Maschine in der Praxis nachweisen. „Das Modell ist nur geringfügig kleiner als das Original und hat entsprechend anspruchsvolle Flugeigenschaften“, sagt er.

Bernd Beschorner, mehrfacher deutscher und europäischer Meister im Kunstflug, moderierte das Spektakel am Himmel und wurde nicht müde, der „Ford Flivver“ Respekt zu zollen: „Theoretisch kann eine Person in der Maschine mitfliegen, so stabil ist sie gebaut und so kräftig ist der Vierzylinder-Sternmotor“, plauderte er locker übers Mikrofon zum Publikum, das bei jedem Überflug Szenenapplaus beisteuerte.

Ein Höhepunkt jagte den nächsten: Bis zu 400 Stundenkilometer schnelle Jets fegten mit singenden Turbinen über den Platz. Weniger lautstark ging es bei den Segelfliegern zu, die mit zum Teil großdimensionierten Modellen antraten. Auch die Fraktion der Helikopter wusste mit eindrucksvollen Flugmanövern zu beeindrucken. Kunstflug am Himmel und in unmittelbarer Bodennähe gab es zu sehen.

Ganz hoch in der Gunst des Publikums stand das Team Focker. Das Piloten-Trio steuerte drei Fokker DR 1, wie sie im Ersten Weltkrieg in der Staffel des berühmten „Roten Barons“ Manfred von Richthofen geflogen wurden, zeigten Luftkämpfe, Loopings und waghalsige Formationsmanöver.

Ebenso atemberaubend die Performance der „Super Stearman“ von Heike und Kai Ohrt aus Hassel. Dabei handelte es sich um den detailgetreuen Nachbau einer Schulungs- und Kunstflugmaschine von Boeing aus den 30er-Jahren. „4,10 Meter Spannweite, 60 Kilo schwer und 23 PS hinterm Propeller“, erklärte Heike Ohrt, während sie ebenso routiniert wie konzentriert den weißroten Doppeldecker mit der Fernsteuerung präzise eine Kunstflugfigur nach der anderen vollführen ließ: Loopings, die kubanische Acht oder den spektakulären „Wingover“, bei dem die „Super Stearman“ im Steigflug zunehmend Fahrt verlor, um dann über die Tragfläche abzukippen und in den Sturzflug überzugehen. Mit einem Knopfdruck aktivierte Heike Ohrt die Rauchanlage in der Maschine und augenblicklich malte sie eine schneeweiße Qualmfahne ins Blau des Himmels. Ein atemberaubendes Szenario.

Wer einmal selbst ein Gefühl für die Modellfliegerei bekommen wollte, konnte dies an einem mit einer Fernsteuerung verbundenen Flugsimulator testen. Was eigentlich für die Kids gedacht war, wurde auch von den Erwachsenen gern und häufig in Anspruch genommen. „Hier kann man dezent eine Bruchlandung hinlegen, ohne Schaden anzurichten“, sagte augenzwinkernd MFV-Chef Ulrich Müller, der am Sonntagabend mehr als zufrieden mit dem diesjährigen „Fun & Fly“-Event war.

