Trotz Krise: Therapie im Kinderheim

Asendorfer Einrichtung „Kleine Strolche“ hat eigenes Trauma-Zentrum

+ Reiten macht Spaß – und kann die Persönlichkeit fördern. Foto: Kinderheim „Kleine Strolche“

Asendorf - Von Anke Seidel. Es sind herausfordernde Zeiten für Bernhard Schubert und sein Team. Im Kinderheim „Kleine Strolche“ ist die Corona-Pandemie auf bedrückende Weise spürbar. „Wir haben sonst vier bis fünf Anfragen am Tag“, berichtet der Geschäftsführer des Kinderheims über die Nachfrage von Jugendämtern, ein Kind in Not aufzunehmen. „Jetzt sind es vier bis fünf pro Woche.“