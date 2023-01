Trotz Behinderung in Bücken sinnvolle Arbeit gefunden

Teilen

Bücken – Im Örtchen Bücken kennt man sich. Eine, die dort viele kennen, ist Heidi Meyer-Huth. Sie ist die Inhaberin vom „Haus der Begegnung“, einer von außen klein und heimelig wirkenden Tagespflege-Einrichtung mit einem angeschlossenen ambulanten Pflegedienst. Aber im Inneren wird daraus etwas „Großes“: Heidi Meyer-Huth managt ein Team von rund 70 Mitarbeitern, die sich um das Wohl pflegebedürftiger, meist älterer Menschen kümmern.

In der hauseigenen Küche bereiten die Kollegen zudem im Rahmen des Therapiekochens an zwei bis drei Tagen verschiedene Leckereien für die Gäste der Tagespflege zu. Eine der guten Seelen in der Küche ist seit 2022 Neele Schröder. Lauscht man ihren Worten und auch den Aussagen der Chefin, ist das Team wie eine kleine Familie zu verstehen. Denn im „Haus der Begegnung“ stehe der Mensch im Fokus. „Es geht um Wertschätzung, den Gästen und auch den Mitarbeitern gegenüber“, sagt die Inhaberin stolz.

Es ist wohl auch diese wertschätzende und empathische Einstellung der Leiterin, die ihr bei der Personalsuche weniger Kopfschmerzen bereitet als manch anderem in der Branche, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden. Eine Vielzahl an Bewerbern tritt auf Meyer-Huth zu – so auch Neele Schröder. Dabei war der Weg ins Berufsleben für Schröder aufgrund einer Beeinträchtigung nicht so einfach, wie es für die meisten anderen jungen Erwachsenen sein mag.

Nach dem Besuch einer Förderschule suchte Neele Schröder nach einem ersten Einstieg ins Berufsleben. Bereits während der Schulzeit entstand laut Pressemeldung ein enger Kontakt zu ihrem Reha-Berater der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden. Dieser unterstützt und begleitet junge Erwachsene mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen auf dem Weg in die Arbeitswelt. „Denn eine Behinderung muss keineswegs ein unüberwindbares Hindernis sein. Auch wenn die Chancen manchmal erschwert zu sein scheinen – es gibt verschiedene individuelle Teilhabeangebote“, geht aus der Mitteilung weiter hervor.

Mit der Arbeitsagentur hat Neele Schröder die Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme vereinbart, um erste Einblicke in verschiedene Jobs zu erhalten und sich in Betrieben zu erproben. Für die junge Frau stand schon damals fest, dass sie gern im Bereich Hauswirtschaft arbeiten möchte. Denn zu Hause hat sie sich nicht erst an den gedeckten Tisch gesetzt, sondern zuvor ihrer Mutter schon bei der Zubereitung der Mahlzeiten geholfen. „Mir macht das einfach Spaß. Ich habe das schon als Kind gern gemacht“, erzählt sie.

Anschließend sollte die Sebbenhauserin ihre Chance erhalten: Bei einem Bildungsträger in Nienburg begann sie eine überbetriebliche Ausbildung zur Fachpraktikerin in der Hauswirtschaft. Fachpraktiker, das sind anerkannte theoriereduzierte Ausbildungsgänge für Menschen mit Handicaps. Diese werden in verschiedenen Berufen wie beispielsweise im Gartenbau, Büromanagement, Gastgewerbe, in der Fahrzeugpflege, Lagerlogistik, Metallbearbeitung und Holzverarbeitung angeboten, erklärt die Arbeitsagentur. Für die leidenschaftliche Köchin Schröder ideal, denn dort konnte sie ihre Stärken in der Praxis zeigen und ist insbesondere in den theoretischen Inhalten zusätzlich unterstützt worden.

Und wie ging es nach dem Abschluss weiter? Der erste Arbeitgeber musste her. „Ich habe im Internet recherchiert und bin auf Das ,Haus der Begegnung‘ in Bücken aufmerksam geworden“, berichtet Neele Schröder.

Dann ging alles ganz schnell: „Haus der Begegnung“-Inhaberin Heidi Meyer-Huth lud sie zum Vorstellungsgespräch ein. Und die Chemie stimmte offensichtlich sofort: „Wir haben doch alle irgendwo unsere Stärken und Schwächen. Mir ist der Mensch wichtig“, fasst die Chefin zusammen.

Neele Schröders neuer Wirkungskreis ist seitdem die hauseigene Therapieküche und das gemeinsame Vorbereiten der Speisen mit den Kollegen. Suppe, Hausmannskost und ein Nachtisch stehen nicht selten auf dem Speiseplan. Und damit kennt sich die Sebbenhauserin eben aus – und das nicht erst seit ihrer Ausbildung.

Neele Schröder hat es geschafft: Sie ist ihren eigenen Weg gegangen. Dank der Unterstützungsangebote, die ihr geholfen haben, und unabhängig davon, welche Hürden im ersten Moment zu bewältigen schienen.