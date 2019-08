„Trio Adorno“ zieht Zuschauer in ihren Bann

Asendorf - Von Heide Wirtz-naujoks. Über ein volles Haus konnten sich die Veranstalter des Gartenkultur-Musikfestivals am Samstagabend in Asendorf freuen. In der Scheune des Eichenhofs von Heidemarie und Harmen Zempel erlebten 200 Zuschauer unter besten klimatischen und akustischen Voraussetzungen ein herausragendes Klassik-Konzert mit dem Hamburger „Trio Adorno“.

Der Vorsitzende des Kultur- und Kunstvereins (KuK) aus Bruchhausen-Vilsen, Peter Schmidt-Bormann, stimmte in seiner Begrüßung das Publikum auf einen glanzvollen musikalischen Höhepunkt dieses Musiksommers ein.

Die sympathischen Musiker waren gerade von ihrer zweiwöchigen Tournee durch Mexiko und Zentralamerika zurückgekehrt, hatten just den Jetlag überwunden und genossen erst einmal das Wohlgefühl, wieder in Gefilden der norddeutschen Mundart angekommen zu sein.

Das Trio aus Lion Hinnrichs (Klavier), Christoph Callies (Violine) und Samuel Selle (Violincello) spielte Kompositionen von Ludwig van Beethoven (1770-1827) und Felix Mendelssohn (1809-1847). Lion Hinnrichs, der Pianist des vielfach mit Preisen ausgezeichneten und international renommierten „Trio Adorno“ gab eine kurze Einführung in das Programm.

Beethoven, der den meisten Menschen für sein sinfonisches Werk bekannt ist, hat auch wunderbare Klavierkammermusik komponiert. Das „Trio Adorno“ zeigte mit der Aufführung des Trio Nr. 7 op. 97 in B-Dur, auch unter dem Namen „Erzherzogtrio“ bekannt, eine weniger bekannte Seite des Komponisten. Seine Klaviertrios widmete der Meister seinerzeit adeligen Gönnern, die er besonders schätzte. Die Musik tritt hier einmal weniger heroisch auf als vornehm und elegant. Passagen des 2. Satzes wirken teilweise so liedhaft und unbekümmert, dass sie an Kompositionen des einstigen Zeitgenossen Franz Schubert (1797-1828) erinnern. Das Spielen dieses facettenreichen Werks fordert ein hohes technisches Können und ein ausgeprägtes musikalisches Feingefühl. Die Musiker des „Trio Adorno“ erfüllen diese Voraussetzungen in höchstem Maße.

Geigenvirtuose Christoph Callies spielt dabei ein besonders wertvolles Instrument: eine Violine von H. C. Silvestre aus dem Jahr 1898. Samuel Selle, der Cellist des Trios, spielt ein Violoncello von Celeste Farotti, Mailand, von 1901. Allen dreien war die sprudelnde Spielfreude anzumerken, mit der sie die Zuhörer in ihren Bann zogen. Schon in der Pause vernahm man allenthalben die äußerst positive Resonanz der Besucher.

In zweiten Teil des Konzerts stand das Klaviertrio Nr. 2 op. 66 c-moll von Felix Mendelssohn auf dem Programm. Mendelssohns lyrische und melodienfreudige Musik galt unter Kritikern lange als „elegante Salonmusik“. Dabei nimmt geistliche Musik großen Raum in seinem kompositorischen Repertoire ein. Um sein zweites Klaviertrio zu schreiben, zog Mendelssohn sich 1845 völlig aus dem Musikleben zurück. Es entstand ein Werk mit melodischen Wendungen. So energisch und temperamentvoll der erste Satz beginnt, so idyllisch und graziös ist der zweite. Die leidenschaftliche Schlusskadenz in C-Dur bereitet ein strahlendes und jubelndes Finale.

Das Publikum bedankte sich bei den Künstlern mit Begeisterungsrufen für das traumhafte Zusammenspiel ihrer Instrumente. Eine Zugabe des hochkarätigen Trios ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem bemerkenswerten Musikstück des tschechischen Komponisten Bohuslav Matinu (1890-1959) gelang dem „Trio Adorno“ das fulminante Finale eines denkwürdigen Konzertabends.

Doch damit nicht genug: Schlussendlich hatte Peter Schmidt-Bormann noch ein „Schmankerl“ für das Publikum im Angebot. Die ukrainische Musiker-Familie Antonyuk nahm spontan das Angebot, am späteren Abend vor einem größeren Publikum auftreten zu dürfen, an. Vater Roman stellte ein hierzulande weniger bekanntes Instrument, die Bandura, eine ukrainische Lautenzither mit 62 Saiten, vor. Gemeinsam mit dem 15-jährigen Sohn, der seit seinem sechsten Lebensjahr Violine spielt, gab er eine ukrainische Volksweise zum Besten. Ehefrau und Mutter Chrystyna, eine ausgebildete Konzertpianistin, begleitete abschließend den ausdrucksstarken Bariton-Gesang ihres Mannes am Klavier. Auch dieser Überraschungsauftritt fand großen Anklang beim Publikum, das an diesem Abend mit musikalischen Spezialitäten verwöhnt wurde.

Das nächste Konzert:

Das Trio „Boogielicious“ tritt am Sonntag im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen im Garten der Kunstwerkstatt Artenreich am Liebenauer Weg 12 in Graue auf. Los geht das Konzert um 18 Uhr, der Garten ist bereits ab 16.30 Uhr geöffnet. Eine ausführliche Ankündigung folgt.