Historischer Kelch aus dem ehemaligen Kloster Heiligenberg ist Teil von drei Gottesdiensten

Br.-Vilsen - Von Julia Kreykenbohm. Interessiert betrachtet der ganz in Weiß gewandete Mann mit dem Kruzifix um den Hals den goldenen Kelch in seiner Hand. Auf der Unterseite finden sich Worte, die ihn der heiligen Jungfrau Maria weihen. „Er ist schön gearbeitet“, findet Thomas Handgretinger. Dieser Moment, der sich auf dem Heiligenberg in Bruchhausen-Vilsen abspielt, ist etwas Besonders.

Denn Handgretinger ist der Generalabt des Prämonstratenser-Ordens, der auf dem Heiligenberg im 13. Jahrhundert ein Kloster bewohnte. Dieser Kelch gehörte zum Inventar. Über 700 Jahre mag es her sein, dass ein Prämonstratenser das Gefäß zum letzten Mal berührte. Heute befindet es sich im Besitz der Kirchengemeinde Asendorf.

Wie es dort hinkam, weiß niemand. Doch Hobby-Historiker Hans-Jürgen Wachholz hat eine Theorie: „Die Grafen von Hoya nahmen die Lehren Luthers, in denen er das Klosterleben verurteilte, zum Anlass, um ihre Kassen zu füllen. Sie ließen alles Wertvolle aus dem Kloster Heiligenberg schaffen – darunter auch fünf Kelche.“ Für die Bewohner des Klosters sicherlich ein schwerer Schlag: „Der Kelch ist von großer Bedeutung, um ihn scharte sich die Glaubensgemeischaft, um die Gottesdienste abzuhalten“, sagt Handgretinger.

Die Prämonstratenser gibt es seit 900 Jahren. Die Gemeinschaft wird bei ihnen ebenso großgeschrieben wie die Suche nach Gott und der Dienst an den Menschen. „Sie betrieben außerhalb der Klöster Seelsorge, Hospiz und Hilfe für die Kranken“, so der Generalabt.

Nachdem das Geschlecht der Grafen von Hoya verloschen war, ging ihr Besitz in die Hände der Welfen über. „Es könnte sein, dass die Gemeinde Asendorf eines Tages eine Anfrage an einen Amtsmann in deren Diensten richtete und dieser ihr den Kelch lieh – nur hat die Gemeinde ihn nicht zurückgegeben“, schließt Wachholz seine Vermutung und lacht. 100 Jahre stand das Gefäß ungenutzt herum und wurde erst 2014 wieder entdeckt. Dann kam es in einen Tresor und kürzlich als Leihgabe in eine Ausstellung nach Nienburg. Jetzt ist der Kelch zurück in Asendorf. Doch bevor er wieder auf unbestimmte Zeit im Tresor verschwindet, darf er noch einmal für das genutzt werden, wofür er einst geschaffen worden ist. Anlass ist die 800-Jahr-Feier des Klosters Heiligenberg. An diesem Samstag kommt er in der katholischen Kirche in Bruchhausen ab 17 Uhr zum Einsatz. Passend dazu wird Generalbabt Thomas Handgretinger, der extra aus dem Vatikan angereist ist, den Gottesdienst halten. „Es ist schön, dass wir so an ein Stück Ordensgeschichte anknüpfen können“, sagt Handgretinger. Aber auch am 15. Juli und 12. August haben Kirchgänger die Möglichkeit, aus dem Kelch zu trinken, Beginn jeweils um 10 Uhr.

Handgretinger wird auch am Ökumenischen Gottesdienst am kommenden Sonntag auf dem Heiligenberg teilnehmen, bevor es am Montag zurück nach Rom geht. Bis dahin möchte er noch die Künstlerkolonie Worpswede, den Dom in Bücken und Bremen besuchen.