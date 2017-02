Sechs Fälle von falschen Polizisten im Landkreis Diepholz

Landkreis Diepholz - Trickbetrüger trieben am Sonntagabend im Landkreis Diepholz ihr Unwesen. Sie gaben sich in mindestens sechs Fällen am Telefon als Polizisten aus. Im Display tauchte die Notrufnummer 110 auf.

Die unbekannten Täter gaben sich am Sonntag zwischen 17.20 und 22.15 Uhr in Bruchhausen-Vilsen, Martfeld und Twistringen unter der jeweiligen Ortsvorwahl und der Notrufnummer 110 als Polizeibeamte aus. Dabei erkundigten sie sich gezielt nach Wertgegenständen im Haushalt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist kein finanzieller Schaden entstanden. Die Polizei im Landkreis bittet alle Bürger, bei Anrufen dieser Art Vorsicht walten zu lassen und Unbekannten am Telefon keine Auskunft über Wertgegenstände und Vermögen zu geben.

Die Fälle von Trickbetrug per Telefon nehmen in ganz Niedersachsen zu. Wie sich Bürger gegen solche Telefonbetrügereien schützen können, lesen Sie bei uns.

