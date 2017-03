Ein gewonnenes Jahr

Die Samtgemeinde hat aktuell neun FSJler in Kindertageseinrichtungen, im Jugendhaus Broksen und am Gymnasium. Diese sechs trafen sich in der Zwergenburg.

Br.-Vilsen - Von Vivian Krause. Verantwortung, Selbstbewusstsein, Erkenntnis – was es auch ist: Die FSJler in der Samtgemeinde nehmen alle etwas aus ihrem Jahr mit. Bei einem gemeinsamen Treffen sprachen sie jetzt genau darüber.

Die Zwergenburg ist in diesem Jahr Treffpunkt für die aktuell neun FSJler in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. „Zum Austausch, um Kritik loszuwerden, zum Kennenlernen“, sagt Sandra Jendrijewski von der Samtgemeinde.

Den Wunsch, später mit Kindern zu arbeiten, hatte in der Runde der FSJler diesen Jahres vor dem Freiwilligendienst nur eine: Michelle Harjes. Die 17-Jährige, die ihr FSJ im Kindergarten in Uenzen macht, hat bereits die Zusagen der Berufsschulen in Verden und Syke für ihre Ausbildung als Sozialassistentin. Daran möchte sie dann die Ausbildung zur Erzieherin anschließen.

Für Marlou Meier hat das Freiwillige Soziale Jahr sie in ihrer Wahl bestärkt, mit Kindern zu arbeiten. Seit dem 1. August ist sie im Kindergarten in Haendorf. Darauf folgen soll eine Ausbildung zur Sozialassistentin oder aber zur Logopädin. „Dann aber spezialisiert auf Kinder“, sagt die 17-Jährige.

Für Christin Albrecht war schon vor ihrem Sozialen Jahr klar: Sie will Architektur studieren. Vorab konnte sie so die praktische Arbeit kennenlernen. „Es ist kein verlorenes Jahr“, sagt die 18-Jährige, die in der Zwergenburg arbeitet. FSJler seien eine große Bereicherung, unterstreicht die Leiterin der Kinderkrippe Zwergenburg, Kristin Kurowski. „Christin übernimmt bei uns die Aufgaben einer dritten Erzieherin“, sagt sie. Dabei müssen neben der Kinderbetreuung auch Aufgaben wie Wickeln oder Küchendienst übernommen werden. Denn: In der Zwergenburg sind Kinder zwischen zwölf Monaten und dem vierten Lebensjahr. „Jedes Kind in der Einrichtung kennt Christin“, hebt sie als großen Vorteil der ganztägigen Arbeit der FSJlerin hervor. Dass dieses Jahr durchaus sinnvoll für beide Seiten ist, zeigen die drei Erzieherinnen in ihrem Team: Sie alle waren zuvor einmal FJS-Kräfte.

In die Verwaltung möchten zwei der FSJler gehen: Henry und Julia. Henry Wohlers, der aktuell im Jugendhaus Broksen ist, möchte anschließend ins Finanzamt. „Das wusste ich aber vor dem Jahr schon“, sagt der 19-Jährige. Und weiter: „Ich wollte so mal aus dem Alltag rauskommen.“

Das wollte auch Julia Thomanek. Sie macht ihr Freiwilliges Soziales Jahr am Gymnasium in Bruchhausen-Vilsen. Dort unterstützt die 19-Jährige die Arbeit der zwei Sprachlernklassen. „Das sind insgesamt 29 Kinder“, sagt sie.

Ina Meyer arbeitet im Bewegungskindergarten Scholen. „Bei den Wiesenstrolchen und im Spatzennest“, sagt sie. In der Freizeit vermisse sie die Kinder. Für ihre Zukunft möchte sie einen Beruf im Bereich Ernährung und Bewegung nachgehen.

Beim Freiwilligen Sozialen Jahr in der Samtgemeinde fungiert diese als sogenannte Einsatzstelle – sie vermittelt die FSJ-Plätze. Der Träger ist der DRK-Landesverband.

Vom DRK-Landesverband war Anika Knippenberg zufällig auch beim Treffen in Bruchhausen-Vilsen. Sie besuche jeden FSJler einmal im Jahr, und dieses Mal hätten Ort und Zeit gepasst.

Am 1. August 2017 startet das nächste Freiwillige Soziale Jahr. Es geht bis zum 31. Juli 2018. Wer Interesse hat und über 16 Jahre alt ist, sendet seine Bewerbung bis zum 15. April zu Händen von Sandra Jendrijewski an die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruchhausen-Vilsen.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 04252/391316 oder per E-Mail: sandra.jendrijewski@bruchhausen-vilsen.de