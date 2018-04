Große Oldtimer-Schau am 1. Mai auf dem Brokser Marktplatz

Ein Treff für alle Fahrzeug-Nostalgiker

+ © Oliver Siedenberg Echte Schätze sind auf dem Marktplatz zu sehen. © Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen - Von Heiner Büntemeyer. Jetzt rollen sie wieder über die Straßen: die Autos, die Grüße aus einer Zeit schicken, in der das Fahren manchmal noch abenteuerlich war und in der Tankwarte noch persönlich die Fahrzeuge betankten. Besonders viele Oldtimer dürften am Dienstag, 1. Mai, in und um Bruchhausen-Vilsen unterwegs sein – dank einer großen Ausstellung auf dem Brokser Marktplatz. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr und klingt gegen 17 Uhr aus. Alle Interessierten – mit und ohne Oldtimer – sind willkommen. Veranstalter ist der 1989 gegründete „Oldi-Club Altkreis Syke“.