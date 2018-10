Wer trampt heute noch?

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Der Planungsausschuss der Samtgemeinde hat die Entscheidung über „Mitfahrerbänke“ vertagt. Stattdessen erteilten die Politiker der Verwaltung einen Arbeitsauftrag. Sie möge mit dem Landkreis sprechen und Erfahrungsberichte aus anderen Kommunen einholen.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) hatte im Mai dieses Jahres einen Antrag gestellt, das Thema „Mitfahrerbänke“ auf die Tagesordnung zu setzen sowie zu prüfen, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind und welche Kosten entstehen könnten. Im Planungsausschuss der Samtgemeinde, der im Rathaus tagte, wurde der Antrag erstmalig diskutiert. Heinfried Kabbert von der UWG erläuterte den Antrag zu Beginn der Diskussion. „Wir haben den Antrag gestellt, einmal zu prüfen, ob das für die Flächengemeinde Bruchhausen-Vilsen überhaupt in Betracht kommt. Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen und wie hoch sind die Kosten? Die Mitgliedsgemeinden sollten dann entscheiden, wo eine Bank aufgestellt werden kann. Dem ÖPNV wollen wir damit nicht in die Quere kommen.“ Eine „Insellösung“, also ein Modell lediglich für die Samtgemeinde, sehe die UWG „nicht als zielführend“ an. Vielmehr müsse man landkreisweit dabei denken.

Heiko Albers (CDU), Ausschussvorsitzender und Mitglied im Kreistag, bestätigte, dass es auch im Landkreis Diskussionen zu Mitfahrbänken gebe. Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann sagte: „Wir wissen aber nicht, wie weit da die Planungen sind, ob es ein Projekt geben wird.“ Die Verwaltung hatte Kosten für eine Bank in Höhe von 1 000 bis 1 500 Euro je nach Standort ermittelt, „ohne Überdachung“, wie Bormann erklärte. Nach einer ersten Prüfung sei die Verwaltung skeptisch, ob das Modell funktionieren könne. „Ob sich da wirklich jemand hinsetzt und dann noch jemand anhält, das halten wir für überdenkenswert.“

Ulf Schmidt (Die Grünen) kann sich ein Mitfahrerbank-Modell „grundsätzlich vorstellen. Es wäre einen Versuch wert.“ Martina Claes (SPD) hatte dagegen Bedenken. „Die Idee klingt toll, aber ich habe inhaltliche Probleme damit. Wer trampt denn heute noch? Ich habe ziemliche Zweifel, dass das klappt.“ Heinfried Kabbert warb noch einmal für das Projekt. „Es geht uns darum, unsere Region mit den Mittelzentren wie Nienburg und Syke zu verbinden.“ Johann Dieter-Oldenburg (SPD) verwies auf eine Mitfahrer-App, die es schon gebe. „Ich sehe das heute als Anstoß, wir kennen ja auch die Konzeption des Landkreises noch nicht.“ Claudia Staiger (CDU) appellierte für den Antrag der UWG. „Ich kenne das aus Süddeutschland, da funktioniert das gut.“

Günter Schweers (SPD) erkundigte sich nach Erfahrungsberichten aus anderen Gemeinden. In Stuhr solle es angeblich nicht funktionieren, so die Aussage im Ausschuss. Nach längerer Diskussion einigte sich der Ausschuss darauf, der Verwaltung den Arbeitsauftrag zu erteilen.

Info: Mitfahrerbank

Bei einer Mitfahrerbank handelt es sich um eine Bank, die im öffentlichen Verkehrsraum aufgestellt wird. Dabei kann sich jeder auf diese Bank setzen und ein Schild mit der Fahrtrichtung oder dem Ziel aufklappen. Mitnehmer und Mitfahrer dürfen dabei selbst entscheiden, ob sie jemanden mitnehmen oder auch mitfahren wollen.