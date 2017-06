Sicherheitstraining: Der tote Winkel und richtiges Verladen

17 Teilnehmer dabei

+ © Regine Suling Mit roten Hütchen ist der Bereich gekennzeichnet, den der Fahrer beim Rückwärtsfahren nicht sehen kann. © Regine Suling

Süstedt - „Pack‘ mal das Ding an“, sagte Fritz Landwehr und ermunterte die jungen Lenker der Landmaschinen, die roten Hütchen so zu versetzen, dass sie widerspiegeln, in welchen Bereichen ihr Kollege am Traktor-Steuer noch etwas sehen kann – und wann eben nicht.