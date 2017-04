Die Tote in Robberts Huus

Schwarme - Von Mareike Hahn. Liselotte Kunkel liegt am Boden. Blut sickert aus einer Wunde an ihrer rechten Schläfe. Die Schwarmerin ist tot. Erschossen. Weil sie eine Schatzkarte gefunden hat. Das hat ihr Elektriker zufällig erfahren, und die Habgier ging mit ihm durch. „Mein Schatz“, dachte er sich und griff zur Waffe.

Gesseler Goldschatz? Pah! Die Schwarmer haben jetzt ihren eigenen. Und damit kommen sie ganz groß raus. Der geheimnisvolle Schatz steht im Mittelpunkt des Lokalkrimis „Monaco ermittelt“, der im Dezember auf DVD erscheinen soll. Am Wochenende wurden die ersten Szenen gedreht. Darunter die Mordszene, die in der Wohnung in Robberts Huus stattfindet.

Mehr als 100 Schwarmer beteiligen sich als Darsteller

Die Idee für das Filmprojekt hatte Hermann Schröder, Vorsitzender des Schwarmer Kulturvereins „Eule“, im vergangenen Jahr. In den Künstlern Daniela Franzen und Marcello Monaco aus Osterbinde fand er Verbündete. Schröder übernimmt die Gesamtkoordination, Franzen ist für Regie und Drehbuch zuständig, Monaco mimt den Kommissar. Die weiteren Darsteller: mehr als 100 Schwarmer, viele von ihnen ohne Schauspielerfahrung. Und, wohl oder übel, ein paar Martfelder. Die prügeln sich mit Leuten aus Schwarme. Fast wie im echten Leben.

Filmdreh in Schwarme

Die jahrhundertealte Hassliebe zwischen den beiden Nachbarorten wird in dem humorvollen, unterhaltsamen Krimi ebenso thematisiert wie reale geschichtliche Ereignisse. Da geht es zum Beispiel um den Start des Meliorationsverfahrens Ende des 19. Jahrhunderts und darum, dass Schwarme 1214 mit dem Bau einer Kapelle erstmals urkundlich erwähnt wurde. Zu erfahren ist auch, dass die Diphtherie vor gut 100 Jahren hierzulande viele Todesopfer forderte. Bevor sie sich ans Drehbuch setzte, las sich Franzen in die Schwarmer Historie ein.

Film lebt von Rückblicken in vergangenen Jahrhunderte

Achtung, ehe sich nun Goldgräber auf den Weg machen: Der Schatz samt seiner Geschichte ist, anders als manche Anekdote, frei erfunden.

In dem Film findet Frau Kohlmeier alias Liselotte Kunkel einen Brief aus dem Jahr 1938, in dem die 72-jährige Ruth Niehus erklärt, dass sie als junges Mädchen beim Pilzesammeln einen Schatz im Krähenkamp gefunden hat. Als Frau Kohlmeier ihrer Haushaltshilfe Fara (Fara Dixon) davon erzählt, lauscht der von Manfred Ballerstein gespielte Elektriker heimlich. Nach Ruths Willen soll das Gold Schwarme zugutekommen, eine Schatzkarte hat sie beigelegt. Ob sich der Wunsch von Ruth Niehus erfüllt, erfahren Neugierige Ende des Jahres, wenn sie den Spielfilm – pünktlich zu Weihnachten – auf DVD kaufen können.

So viel sei schon verraten: Beim Erntefest im Herbst 2017 wird laut Drehbuch der Schatz gefunden. Dann taucht auch ein Ritter wieder auf, der das Gold einst, im Mittelalter, nach Schwarme gebracht hat.

Die Geschichte spielt nicht nur in der heutigen Zeit, sondern lebt von Rückblicken. So versetzen mehrere Szenen die Zuschauer ins 13. und 19. Jahrhundert. Für den Dreh einer Ritterszene ging es am Wochenende sogar zum Erbhof in Thedinghausen. Ansonsten steuerte das Team verschiedene Schauplätze in Schwarme an.

Regisseurin will keine festen Dialoge, sondern authentische Darsteller

Dass sie viel Freude an den Dreharbeiten haben, ist den Beteiligten deutlich anzumerken. Während Manfred Ballerstein am Sonntagnachmittag in Robberts Huus erstaunlich grimmig mit einer Spielzeugpistole rumfuchtelt, können sich die anderen Akteure und Kameramann Ralf Schauwacker ein Lachen nicht verkneifen. Urkomisch auch, wie er „Rück die Karte raus, Alte“ schreit und Kunkel sich daraufhin lässig-harsch den Ton des „Bürschchens“ verbittet.

Regisseurin Daniela Franzen gibt bewusst keine festen Dialoge vor, sondern lässt die Darsteller auf ihre Weise sprechen, damit sie natürlich wirken. „Die Leute sind voll engagiert, neugierig und enthusiastisch“, freut sich ihr Partner Marcello Monaco und spricht von einer „total schönen Atmosphäre“.

Initiator freut sich über die vielen Teilnehmer

Begeistert zeigt sich auch Initiator Hermann Schröder: „Die Story ist toll. Und es machen viele Leute, auch junge, mit, die sonst nichts miteinander zu tun haben.“ Schröder selbst chauffiert im Krimi den Kommissar durch die Gegend. Natürlich – wie sollte es in Schwarme auch anders sein – in Oldtimern.

Die ersten sechs Szenen sind im Kasten, die nächsten Drehtage folgen im Juni und August. Den anderthalbstündigen Spielfilm zu realisieren, kostet laut Schröder etwa 25.000 Euro. Einen Zuschuss hat der Landschaftsverband Weser-Hunte zugesagt, außerdem sind die Gemeinde, die Sparkasse und der Energieversorger Avacon Hauptsponsoren.