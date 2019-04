Schwimmmeister suchen neuen Kollegen: „Der Job ist total abwechslungsreich“

Die Schwimmmeister (links) Hakon und sein Bruder Johann Esdorn stecken derzeit noch in den Vorbereitungen für die Eröffnung des Wiehe-Bads am 1. Mai.

Samtgemeinde - Von Nala Harries. Die Temperaturen klettern nun endlich langsam in die Höhe und ab und zu zeigt sich auch die Sonne schon von ihrer besten Seite – passend dazu öffnen am 1. Mai die Freibäder in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, darunter das Wiehe-Bad und das Freibad Schwarme.

„Bis dahin befinden sich die Bäder für die Öffentlichkeit noch im Winterschlaf – das heißt aber nicht, dass nichts zu tun ist“, erklärt Johann Esdorn, der seit 2005 im Bruchhausen-Vilser Wiehe-Bad als Schwimmmeister arbeitet. „Bereits Ende Februar haben wir mit den Vorbereitungen für die Eröffnung in Bruchhausen-Vilsen begonnen“, fügt der 36-Jährige hinzu.

Dazu gehörte unter anderem die Reinigung der Gehwege sowie des Beckens, aber auch Malerarbeiten am Gebäude. Außerdem mussten die Fliesen geschrubbt und das Wasser neu eingelassen werden: Ganze drei Tage und 2,5 Millionen Liter braucht es, bis das Bassin voll ist. Zudem renovieren Handwerker gerade noch den Kiosk. In den kommenden Tagen sollen dann auch die Filterpumpen in Betrieb gehen.

Sobald das Bad eröffnet ist, kommen noch weitere Aufgaben auf die Schwimmmeister der Samtgemeinde zu. „Unser Tag beginnt meist zwei bis drei Stunden vor dem Einlass der Besucher. In der Zeit müssen die Anlage auf Sicherheit geprüft und verschiedene Wasserproben genommen werden“, sagt Johann Esdorn. Dabei werden beispielsweise der Chlor- und pH-Wert untersucht.

„Wie das funktioniert, lernt man während der dualen und dreijährigen Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. In der Schule ist der Anteil an Fächern wie Mathe, Bio, Physik, Chemie sowie Gesundheitslehre also dementsprechend groß“, erklärt der 36-jährige Schwarmer. Nach dem Abschluss gebe es dann die Möglichkeit, den Meister zu machen – ähnlich wie bei einem Handwerksberuf –, um zum Schwimmmeister aufzusteigen. Diesen Werdegang haben auch Johann Esdorn und sein 35-jähriger Bruder Hakon, der ebenfalls aus Schwarme kommt, hinter sich.

Sobald ab 1. Mai dann Gäste in die Freibäder kommen, gibt es neben der Kundenbetreuung und -aufsicht noch einiges mehr zu tun, wie beispielsweise das Leisten von Erste Hilfe in Notfällen, die Reinigung der Sanitäranlagen und des Beckens sowie die Wartung der technischen Geräte. „Die Verantwortung, die man zu tragen hat, ist groß, denn man muss ja nicht nur schauen, dass alle über Wasser bleiben, sondern ist auch verantwortlich für die Anlage und das Gebäude“, erklärt Johann Esdorn, der in seiner Kindheit fast jeden Tag in dem Bad verbracht hat.

„Das Schönste ist, dass der Job total abwechslungsreich ist und einem bei so vielen Besuchern nicht langweilig wird. Ebenfalls toll ist, dass man draußen arbeitet“, sagt er. Flexibilität sei in dem Job auch sehr wichtig, denn einer der Schwimmmeister müsse stets auf Abruf bereitstehen, um bei großem Besucherandrang auszuhelfen.

Auf die Frage, was Schwimmmeister im Winter tun, reagiert Johann Esdorn mit einem Lächeln. „Wir sind in Vollzeit bei der Samtgemeinde angestellt. Wenn die Freibäder geschlossen haben, sind wir im Martfelder Hallenbad beschäftigt. Die Wintermonate werden auch zum Überstunden-Abfeiern genutzt“, erklärt der 36-Jährige.