Tödlicher Unfall in Graue: 85-Jährige stirbt bei Kollision auf B6

Nach dem Unfall in Graue kam für die Fußgängerin jede Hilfe zu spät.

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 in Asendorf (Landkreis Diepholz) ist am Freitag eine 85-jährige Frau gestorben. Sie lief unvermittelt auf die Fahrbahn.

Asendorf/Graue - Die 85 Jahre alte Frau war gegen 18 Uhr aus einer Gaststätte an der Hannoverschen Straße/B6 gekommen und unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen. Dort lief sie vor ein heranfahrendes Auto einer 20 Jahre alten Fahrerin aus Wietzen, heißt es von der Polizei.

Die Autofahrerin konnte den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Dabei ist die 85-Jährige so schwer verletzt worden, dass auch eine Reanimation von Ersthelfern nicht mehr helfen konnte. Die Fußgängerin starb noch an der Unfallstelle in Asendorf-Graue.

Tödlicher Unfall in Graue: B6 mehrere Stunden gesperrt

Die Bundesstraße 6 in Graue ist für die Zeit der Unfallaufnahme, der ersten Ermittlungen der Polizei und für die Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt worden. Die Feuerwehr kam zur Unterstützung hinzu, um die Unfallstelle auszuleuchten, so die Polizei weiter.

Die 20 Jahre alte Autofahrerin und Zeugen des tödlichen Unfalls sind vor Ort von Rettungskräften betreut worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

jdw