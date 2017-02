Die Tierheilerin

Ochtmannien - Von Ulf Kaack. Dass Menschen und andere Säugetiere vergleichbare biologische Konstruktionsmerkmale aufweisen, ist hinlänglich bekannt. Darum sollte es naheliegend sein, dass es auch im medizinischen Bereich entsprechende Parallelen gibt, was aber nur bedingt zutrifft.

Maren Schwanicke aus Ochtmannien ist in einer Nische abseits der etablierten Veterinärmedizin erfolgreich unterwegs: Sie hat Tierphysiotherapie und Osteopathie gelernt. Im Hauptberuf arbeitet Maren Schwanicke seit fast zwei Jahrzehnten als Krankenschwester. Ihr eigentlicher Traumjob war ursprünglich Physiotherapeutin, eine Ausbildung in diesem Bereich ließ sich aber seinerzeit nicht realisieren. Doch vor fünf Jahren hat sie dieses Ziel – in leicht abgewandelter Form – doch noch erreicht.

Die 37-Jährige ist mit Tieren groß geworden. Hund, Katze und ein Pferd gehörten von klein auf zu ihrem alltäglichen Umfeld. „Vor einigen Jahren hatte sich unser Schäferhund verletzt, ein Knochenstück des Ellenbogens war abgebrochen“, erinnert sie sich. „Als die Möglichkeiten meiner Tierärztin ausgeschöpft waren, empfahl sie mir, ihn zusätzlich von einem Tierphysiotherapeuten behandeln zu lassen. Seine Anwendungen führten schnell zum Erfolg. Da stand für mich fest: Das machst du auch!“

Knapp zwei Jahre lang dauerte die Ausbildung an einer renommierten Schule für Tierheilkunde, begleitet von mehreren Praktika in Veterinärpraxen. Vor drei Jahren war es so weit: Maren Schwanicke ging mit einer mobilen Praxis an den Start.

„Genau wie beim Menschen treten auch bei Tieren aus den verschiedensten Gründen Verspannungen, Muskelkontrakturen und daraus resultierende Schmerzen auf“, weiß die Frau. „Es ist meine Aufgabe, meist im Anschluss an eine Behandlung durch oder gemeinsam mit dem Tierarzt, die Symptome zu finden und zu behandeln. Die Massage ist hierbei eine gute Therapieform. Durch intensive Druck-, Zug- und Dehnungsreize auf die Muskelpartien sowie Haut- und Bindegewebe kann ich in fast allen Fällen zur Regeneration beitragen, zumindest zur Linderung.“

Hinzu kommen in Abhängigkeit von der Diagnose weitere Methoden: aktive und passive Bewegungstherapie sowie die schonende Behandlung mit Wärme-, Elektro- und Magnetfeldimpulsen. Ein altes Heilverfahren, mit dem sie bei Hunden und Pferden gute Erfolge erzielt, ist die Blutegeltherapie. Der Speichel dieser bis zu 15 Zentimeter langen Tiere enthält viele wirksame Substanzen, die während des Saugvorgangs in die Wunde abgegeben werden. Sie hemmen Entzündungen und die Blutgerinnung, wirken dabei schmerzlindernd.

Zwischenzeitlich hat sich Maren Schwanicke mit einer weiteren Ausbildung im Bereich der Osteopathie ein weiteres Standbein zugelegt. Eine therapeutische und vor allem vorbeugend wirkende Behandlungsform, deren Ansatz sich in der ganzheitlichen Betrachtung des Patienten wiederfindet. Zielsetzung ist es dabei, Einschränkungen im Bewegungsapparat frühzeitig zu erkennen, bevor es zu Veränderungen an Muskulatur, Knochen, Gewebe und Organen kommt.

„Bei der osteopathischen Behandlung kommt das so häufig bemühte Bild vom ,Heilen mit den Händen‘ zur Anwendung“, erklärt die Ochtmannierin das Procedere. „Ich habe verschiedene Techniken gelernt, mit denen ich gestörte Strukturen im Gewebe, Knochenbau und in der Muskulatur praktisch erspüren kann. Ganz sanft lassen sich Blockaden, Fehlstellungen und zwangshafte Schonhaltungen behandeln.“

„Von Wellness zu reden, ist nicht weit hergeholt“

Damit wandelt sie keinesfalls auf den Spuren des legendären ostfriesischen „Knochenbrechers“ Tamme Hanken. „Der war in der Chirotherapie unterwegs und nutzte in seiner Behandlungsweise vor allem Kraft und große Hebelwirkungen“, sagt sie über den 2016 verstorbenen TV-Entertainer. „Das ist nicht meins, ich setze hier auf schonende und durchaus zeitintensivere Methoden. Auch setze ich grundsätzlich keine Medikamente ein, das ist Sache des Tierarzts.“ Als esoterisch angehauchtes Hexenwerk will sie ihren Job keinesfalls verstanden wissen: „Physiotherapie und Osteopathie sind zwei in der Schulmedizin immer beliebter werdende Behandlungsformen.“

Ihre „tierischen Patienten“ behandelt sie in ihrem gewohnten Umfeld mit Unterstützung von Frauchen und Herrchen. Das ist barrierefrei und weckt bei den Tieren auch nur vereinzelt Erinnerungen an mögliche schmerzhafte Erfahrungen aus der Veterinärpraxis. Nicht selten gibt sie den Tierbesitzern auch „Hausaufgaben“ mit auf den Weg, Anleitungen zur Fortführung der Heilprozesse auch über die unmittelbaren Therapiemaßnahmen hinaus.

Ob sie während der Arbeit schon einmal gebissen wurde? „Nein, es kommt ganz selten vor, dass meine vierbeinigen Patienten aggressiv reagieren – und wenn, dann nur in den Momenten unmittelbar vor der Behandlung, wenn sie nicht wissen was auf sie zukommt“, berichtet sie von den gemachten Erfahrungen. „In Bremen therapiere ich sogar einige Hunde, die in der Öffentlichkeit einen Maulkorb tragen müssen, vollkommen problemlos. Sobald mich die Tiere als Vertrauensperson angenommen haben, legen sie sich in der Regel wohlig auf den Rücken und genießen entspannt die Anwendungen. In diesem Zusammenhang von Wellness zu sprechen, ist nicht weit hergeholt.“

Maren Schwanicke behandelt Pferde, Hunde und Katzen. Über mangelnden Zuspruch kann sie nicht klagen. Viele ihrer Patienten werden von Tierärzten weitervermittelt. Auch in der Reit- und Hundesportszene haben sich ihre Heilungserfolge bereits rumgesprochen. Das Rezept dahinter benennt sie neben einer fundierten Ausbildung wie folgt: Zeit nehmen, geduldig und einfühlsam sein.