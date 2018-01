Samtgemeinde vor Abgabe der Schulträgerschaft für Oberschule und Gymnasium

Die Oberschule in Bruchhausen-Vilsen. Macht es Sinn, dass sie und das Gymnasium in der Trägerschaft der Samtgemeinde bleiben – oder sollte der Landkreis übernehmen?

Br.-Vilsen - Von Mareike Hahn. Es gibt Fragen, die kann (noch) niemand genau beantworten. Wie ist das Universum entstanden? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Oder auch: Was würde die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sparen, wenn sie die Schulträgerschaft für Oberschule und Gymnasium an den Landkreis abgäbe?

Laut Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann gibt es zum jetzigen Zeitpunkt zu viele Unwägbarkeiten, um eine klare Antwort finden zu können. Offizielle Gespräche mit dem Landkreis habe es bis dato nicht gegeben: „Bisher hat die Verwaltung nicht vom Samtgemeinderat den Auftrag bekommen, mit dem Kreis Diepholz zu verhandeln“, sagt Bormann auf Nachfrage.

Samtgemeinde könnte viel Geld einsparen

Die Kosten schwanken von Jahr zu Jahr, erklärt der Bürgermeister. Deshalb könne er nicht einfach eine feste Summe x benennen, die jährlich unter dem Strich steht. Dazu komme, dass die Kommunalverfassung es verbiete, die Kredite der Samtgemeinde klar Zwecken zuzuordnen. Sprich: Bormann kann zwar die Investitionen in die beiden Schulen auflisten, nicht aber, wie viele Kreditraten und somit auch wie viele Zinsen die Samtgemeinde dafür abtragen muss.

Ratsherr Hermann Schröder (Unabhängige Wählergemeinschaft) ist überzeugt, dass die Samtgemeinde durch die Abgabe der Schulträgerschaft jährlich einen „hohen sechsstelligen Betrag“ einsparen könnte. Der Schwarmer hat das Thema in verschiedenen politischen Sitzungen angesprochen und mehrfach nachgehakt, bis er alle Zahlen zu den verschiedenen Kosten erhielt. Mit Blick darauf rechnet Schröder mit 900. 000 bis zu einer Million Euro, die die Samtgemeinde jedes Jahr freiwillig für Oberschule und Gymnasium ausgibt.

Laufende Kosten

Nimmt man sich den Ergebnishaushalt vor, in dem die laufenden Kosten für den Betrieb der beiden Bruchhausen-Vilser Schulen aufgeführt sind, scheint die Sache einfach. Im vergangenen Jahr stand dort ein Fehlbetrag von 293. 000 Euro für die Oberschule und ein Überschuss von 15 .000 Euro für das Gymnasium.

Ein Überschuss – wie kann man denn mit einer Schule Geld verdienen? Weil die Samtgemeinde die Trägerschaft übernommen hat, bekommt sie jedes Jahr einen Zuschuss aus dem Schullastenausgleich vom Landkreis. Der ist nämlich eigentlich zuständig und im Regelfall selbst Träger der weiterführenden Schulen. Also zahlt er einen finanziellen Ausgleich an die Kommunen, die ihm diese Aufgabe abnehmen. 2017 waren es nach Bormanns Angaben rund 1,2 Millionen Euro, die Bruchhausen-Vilsen dafür vom Kreis bekommen hat. Dieses Geld hat den Fehlbetrag für die Oberschule geschrumpft und den fürs Gymnasium in einen Überschuss umgewandelt.

Bei Abgabe würde Kreisumlage steigen

Trotzdem steht, betrachtet man die zwei Schulen zusammen, unter dem Strich ein Minus. In den letzten drei Jahren betrug es im Schnitt 208. 000 Euro.

Bormann: „Als Faustregel gilt: Das, was wir aus dem Schullastenausgleich bekommen, soll etwa 90 Prozent unserer laufenden Kosten decken; zehn Prozent zahlen wir selbst. Das kommt ungefähr hin.“

Diese zehn Prozent würden auch noch wegfallen, wenn die Samtgemeinde die Schulträgerschaft an den Landkreis – dessen Einverständnis vorausgesetzt – abgäbe. Allerdings dürfte die Kreisumlage dann steigen. Denn mithilfe dieser Umlage finanziert der Landkreis seine Ausgaben; wenn die Ausgaben steigen, holt er sich das Geld wieder. „Wie viel mehr alle Kommunen – und damit auch wir – zahlen müssten, wenn der Landkreis für zwei weitere Schulen Träger wäre, ist nicht absehbar“, sagt Bormann.

Investitionen

Im Finanzhaushalt sind die Investitionen aufgelistet. Nach Abzug der Zuschüsse hat die Samtgemeinde seit 2005 selbst circa 9,88 Millionen Euro in Baumaßnahmen für die zwei Schulen gesteckt (siehe Tabelle). Das Geld floss indes nicht nur in die eigentlichen Schulgebäude, sondern auch in das Forum, die Mensahalle und die Dreifeldsporthalle. Und die stehen nicht nur den Schülern zur Verfügung: Forum und Mensa werden auch für Kulturveranstaltungen genutzt, in der Halle trainieren nach Schulschluss Vereine. Auch sie profitieren also von den Investitionen.

Aktuell hat die Samtgemeinde insgesamt – also nicht nur durch die Schulen bedingt – etwa 11,4 Millionen Euro Schulden. Jährlich tilgt sie nach Bormanns Angaben circa 800. 000 Euro.

Nicht nur nach dem Geld gucken

Fakt ist: Wenn die Samtgemeinde nicht so viel Geld in Oberschule und Gymnasium gesteckt hätte, hätte sie auf Kredite verzichten oder es an anderer Stelle ausgeben können. „Ja, das ist richtig“, sagt Bormann. Gleichwohl finde er es schwierig, „nur nach dem Geld zu gucken. Ohne Schulträgerschaft der Samtgemeinde gäbe es hier kein Gymnasium; der Landkreis hätte es in Bruchhausen-Vilsen nicht geschaffen. Und ohne Schulträgerschaft würden wir für die Zukunft unsere Einflussmöglichkeit auf das Lernumfeld unserer Kinder aufgeben.“

Würde die Schulträgerschaft an den Landkreis abgegeben, wären davon auch Forum, Mensa und Dreifeldsporthalle betroffen. „Inwieweit diese Einrichtungen in Gänze an den Kreis übertragen werden können, ist unklar“, sagt Bormann. Wenn der Landkreis zum Besitzer der Gebäude würde, müsste die Samtgemeinde ihm möglicherweise Miete für die außerschulische Nutzung zahlen.

Schulen unter Trägerschaft des Landkreises nicht schlechter gestellt

Fraglich wäre außerdem, ergänzt Bormann, ob der Kreis das nicht staatliche Personal weiterbeschäftigen würde. Vielleicht würde er die aktuellen Hausmeister und Schulsekretärinnen einfach übernehmen. „Doch eine Einsparung der Kosten für die Verwaltungsmitarbeiter ist – wenn überhaupt – erst bei ihrem Ausscheiden möglich“, sagt Bormann mit Blick auf die festen Arbeitsverträge der für die Schulen zuständigen Rathausangestellten. Eventuell müsste die Samtgemeinde dann die Personalkosten für die Verwaltungsmitarbeiter, 96. 800 Euro im Jahr, erst mal weiter bezahlen. Die Mitarbeiter könnten dafür aber andere Aufgaben erfüllen.

Anders als Bormann ist Politiker Hermann Schröder nach wie vor nicht davon überzeugt, dass die Samtgemeinde sich die Schulträgerschaft leisten kann und sollte. „Ob einem die Schulträgerschaft so viel Geld wert ist, darüber kann man streiten“, sagt der Schwarmer, der vor seiner Pensionierung stellvertretender Schulleiter am Marktgymnasium in Achim war. „Die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises sind nicht schlechter gestellt.“

„Allmählich habe ich die Nase voll“

Schröder, der neben dem Samtgemeinderat auch im Kreistag sitzt, geht davon aus, dass die Kreisumlage nach einer Übertragung der beiden Bruchhausen-Vilser Schulen an den Landkreis „sicher leicht angehoben“ werden würde. „Aber bestimmt nicht so, dass ein großer Teil des Betrags, den wir einsparen würden, dafür draufginge.“

Schröders Ratskollegen schienen lange Zeit kein Ohr für das Thema zu haben. „Ich habe aber das Gefühl, dass langsam ein Bewusstsein dafür entsteht, wie viel Geld wir tatsächlich für die Schulträgerschaft ausgeben“, meint der Schwarmer. Trotzdem ist er wenig motiviert, mit einem Antrag eine öffentliche Diskussion zu erzwingen. Zu oft habe er das Thema schon angesprochen, zu oft schon Gegenwind bekommen. „Allmählich habe ich die Nase voll.“

Mit den Zahlen des diesjährigen Haushalts befasst sich der Schulausschuss der Samtgemeinde in seiner Sitzung heute ab 19 Uhr im Rathaus Bruchhausen-Vilsen. Man darf gespannt sein, ob das Thema Schulträgerschaft dann auch auf den Tisch kommt.

Investitionen in Baumaßnahmen

Jahr Maßnahme Kosten Zuschuss Eigenanteil 2005 Gymnasium: 1. Bauabschnitt 2,53 Mio. 1,00 Mio. 1,53 Mio. 2009 Gymnasium: 2. Bauabschnitt 2,52 Mio. 1,04 Mio. 1,48 Mio. 2008/09 Bau Mensa mit Veranstaltungshalle 3,45 Mio. 1,90 Mio. 1,55 Mio. 2010-14 Sanierung Dreifeldsporthalle 1,14 Mio. 0,62 Mio. 0,52 Mio. 2016-19 Sanierung 78er-Trakt 6,50 Mio. 1,70 Mio. 4,80 Mio. Gesamt (in Millionen Euro) 16,14 6,26 9,88

Bei den Zuschüssen handelt es sich um Gelder von Bund, Land und Landkreis, die Zahlungen aus der Kreisschulbaukasse sind inbegriffen. Der Schullastenausgleich ist nicht berücksichtigt (siehe Text).

Kommentar

Von Mareike Hahn

Macht es Sinn, dass die Samtgemeinde die Schulträgerschaft für das Gymnasium und die Oberschule behält – oder nicht? „Klar macht das Sinn“, sagt der Bürgermeister. Schließlich schätzt er es, direkten Einfluss auf die Schulen nehmen zu können. Auf den kurzen Draht möchten weder Bernd Bormann noch die Schulleiter verzichten. Aus Sicht der Politiker ist die Sache nicht so einfach. Schulträger zu sein, ist natürlich schön, und für unsere lieben Kinder ist uns doch kein Cent zu viel. Aber in finanziell schwierigen Zeiten wäre es hilfreich, das Geld zu sparen, um es an anderer Stelle ausgeben zu können. Und was sagen die, um deren Wohl es geht, die Schüler? Die meisten haben keine Ahnung, was ein Schulträger überhaupt ist. „Würde es für uns denn einen Unterschied machen, ob die Samtgemeinde bezahlt oder der Landkreis?“, fragen sie. Ja, es macht einen Unterschied. Wie viele Euros dieser Unterschied beträgt, muss geklärt werden. Nur auf dieser Grundlage kann entschieden werden, ob die Samtgemeinde sich die Schulträgerschaft weiterhin leisten will, kann und sollte. Und diese Diskussion muss öffentlich geführt werden.