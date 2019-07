Talente gesucht

Br.-Vilsen – Begabte Nachwuchssänger könnten bald gleich zwei Mal auf großer Bühne im Landkreis auftreten. Für die erste Brokser Musicalnacht in der Mensa des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen am Freitag, 17. Januar 2020, suchen die Organisatoren eine schöne Stimme. Voraussetzung: Die Person soll zwischen 12 und 19 Jahren alt sein. Geht es nach Organisator Jörg Beese, eine Entscheidung steht dabei allerdings noch aus, wird das Casting Teil des Brokser Heiratsmarkts sein.

Die Siegerin oder der Sieger des Castings wird unter dem Motto „Musical-Evergreens“ neben großen Stars der Branche auftreten. Ethan Freeman, früherer „Jekyll & Hyde“-Hauptdarsteller in Bremen, konnte für die Nacht gewonnen werden. „Wir freuen uns riesig“, erklärt Beese in einer Mitteilung. Der gebürtige Amerikaner, steht derzeit als „Sherlock Holmes“ in München auf der Bühne des Deutschen Theaters.

Lutz Standop wird wie vergangenes Jahr in Heiligenfelde mit dabei sein. Er gehört zum Ensemble des Schmidt-Theaters in Hamburg.

Topstar Nummer drei ist David E. Moore, der schon zur Eröffnung der Olympischen Spiele und vor dem Papst gesungen hat.

Eintrittskarten

Karten für die 1. Brokser Musicalnacht gibt es bei allen Vorverkaufsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sowie im Internet über Nordwest-Ticket.

www.nordwest-ticket.de