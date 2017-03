Syrerin rutscht durch Handyvertrag in Schuldenfalle

Hoya - Von Katharina Schmidt. Das Smartphone ist für viele Flüchtlinge die einzige Verbindung zur Heimat. Doch Mobilfunkverträge können schnell zum Verhängnis werden. So wie im Fall von Fatima Al Dakkour. Alles beginnt damit, dass das Konto der Syrerin nicht gedeckt ist.

Ihr Mobilfunkanbieter kann die monatlich anfallenden Gebühren für ihren Vertrag nicht abbuchen. Es dauert nicht lange, bis ein Inkassounternehmen hohe Mahngebühren verlangt. Ein Schock für die 33-Jährige.

Hans Kaufmann, ehrenamtlicher Flüchtlingsbetreuer in Bücken-Dedendorf, macht auf den Fall von Fatima Al Dakkour aufmerksam. Er wirft Mobilfunkgesellschaften vor, angesichts der Unwissenheit vieler Flüchtlinge nicht genug Sicherheiten zu verlangen. „Sie lassen von Flüchtlingen Verträge unterschreiben, deren Tragweite diese gar nicht verstehen“, sagt er. Flüchtlinge könnten oft kaum Deutsch sprechen – wie sollten sie das Kleingedruckte verstehen?

Konto plötzlich nicht gedeckt

So hat auch Fatima Al Dakkour die Folgen nicht geahnt, als sie einen Vertrag mit einem Mobilfunkunternehmen unterschreibt. Monatlich 30 Euro werden nach Vertragsabschluss vom gemeinsamen Konto von ihr und ihrem Mann abgezogen.

So weit, so gut – bis zu dem Tag, an dem zu wenig Geld auf dem Konto ist. Dessen ist sich Fatima Al Dakkour zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Ihr Mann, von dem sie mittlerweile getrennt lebt, hatte ohne ihr Wissen Geld abgehoben. Drei Monate bezahlt sie die Rechnungen für ihren Handyvertrag nicht. Die so entstandenen Schulden von 90 Euro steigen durch Mahngebühren eines Inkassounternehmens innerhalb kürzester Zeit auf 187 Euro an.

Persönliche Situation ist Unternehmen egal

Kaufmann ruft bei dem Inkassounternehmen an und versucht, die Situation zu klären. „Das war denen egal“, sagt er. Irgendwann bietet das Inkasso-Unternehmen Ratenzahlungen an. Doch die sind zu hoch für Fatima Al Dakkour, die zwei Kinder versorgen muss. Die Geschichte endet glimpflich. Die Parteien einigen sich auf eine kulante Lösung, unter anderem dank der Hilfe der Diakonie Syke.

„Es ist schwer, aus den Verträgen herauszukommen“, kritisiert Flüchtlingsbetreuer Kaufmann. Das Geschäft, in dem Fatima Al Dakkour den Mobilfunkvertrag abgeschlossen hat, trifft ihm zufolge aber keine Schuld. „Dem Verkäufer ist nichts anzulasten“, meint er. Im Gegenteil: In den Geschäften in Hoya würden Verkäufer die Flüchtlingsbetreuer über Vertragsabschlüsse mit Asylbewerbern informieren.

Sorgsam mit Unterschrift umgehen

„Es ist schon ein Geschäftsmodell mit geplatzten Handyverträgen“, meint Stefan Gövert, Schuldnerberater der Diakonie Syke. Dass sei nicht nur bei Flüchtlingen so. Menschen würden häufig teurere Verträge unterschreiben und sich dessen nicht bewusst sein. Manchmal sei es Unkenntnis, manchmal würden sie falsch informiert. Einige gingen mit ihrer Unterschrift auch einfach nicht sorgsam genug um. Laut Göverts Kollegen aus der Flüchtlingsbetreuung passiere es auch manchmal, dass Vertreter bei Flüchtlingen klingelten und ihnen Verträge andrehten.

Fatima Al Dakkour ist mit ihren Mobilfunk-Problemen laut der Verbraucherzentrale Niedersachsen kein Einzelfall. „Wir haben regelmäßig Beschwerden in diesem Zusammenhang“, berichtet Sprecherin Katrin Körber auf Anfrage.

Flüchtlinge erfassen Vertragsvielfalt nicht

Die meisten Flüchtlinge würden nicht erfassen, wie groß die Vielfalt an Verträgen ist. Wenn Asylbewerber einen Handyvertrag braucht, ist es ihr zufolge wichtig, zunächst auf das Budget zu schauen – und dann auf die Bedürfnisse. Viele Geflohene hätten zum Beispiel mangels Wlan-Zugang einen viel höheren Verbrauch an mobilen Datenvolumen als Deutsche. Wer zudem Facetime (ein kostenloser Chat-Dienst mit Videotelefonie) nutze, brauche keine teuren Flatrates in ferne Heimatländer.

Laut Hans Kaufmann sind Flüchtlinge extrem davon abhängig zu telefonieren. „Wenn sie sonst nichts haben, ist das der letzte Strohhalm, der sie mit ihrer eigenen Kultur verbindet“, so der Eindruck des Flüchtlingsbetreuers.

Das Mobilfunkunternehmen, bei dem Fatima Al Dakkour den Vertrag abgeschlossen hat, ignorierte eine Presseanfrage dieser Zeitung.