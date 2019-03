Ochtmannien – Xavier und Hervart übernahmen den Auftakt, Friederike und der Borkenkäfer besorgten den Rest: Stürme und Schädlinge haben die Waldwirtschaft im Forstverband der Grafschaften Diepholz und Hoya überschattet – und einen Sturm am Holzmarkt ausgelöst. Denn pro Raummeter Holz ist nur noch ein Preis von 17 Euro zu erzielen, weil das Angebot so groß ist. Zum Vergleich: 2011 waren es 26,50 Euro gewesen. Das stellte Gert Weidenhöfer als Forstverbands-Vorsitzender vor rund 120 privaten Waldbesitzern und Funktionären im Gasthaus Puvogel in Ochtmannien fest – und genauso, dass im 9 900 Hektar Waldfläche umfassenden Forstverband rund 30 000 Festmeter Holz wegen Sturm und Käferbefall aufgearbeitet werden mussten. Deutschlandweit seien es rund 13 Millionen Festmeter gewesen. Rund 70 000 Euro Versicherungsleistungen für Sturmschäden seien bisher ausgezahlt worden, 20 000 Euro werden laut Weidenhöfer noch folgen. Insgesamt hat der Forstverband 2018 mehr als 40 000 Festmeter Holz aufgearbeitet und verkauft. Weil es 10 000 Festmeter mehr als 2017 waren, sprach Weidenhöfer von einer „Spitzenleistung, die viel Kraft gekostet hat“. Dafür zollte er den Bezirksförstern Anerkennung. 37,1 Hektar Fläche waren wieder aufgeforstet worden, aber rund 30 Prozent der Kulturen hatten unter der extremen Trockenheit gelitten: „Nachbesserung wird notwendig sein“, befürchtete der Vorsitzende.

„Dass wir in der Forstwirtschaft seit 300 Jahren nachhaltig wirtschaften, wurde bisher in der Bevölkerung nicht deutlich wahrgenommen“, stellte Weidenhöfer fest. Ohne die Speicherung von Kohlenstoff in den Wäldern und in Holzprodukten wären die Treibhausgas-Emmissionen in Deutschland mehr als 14 Prozent höher, sagte er – und nannte eine Schlüsselzahl: Die 9 900 Hektar Waldfläche des Forstverbandes würde den CO2-Ausstoß von 64 000 Autos neutralisieren – pro Jahr.

Eine Leistung, die auch der stellvertretende Landrat Volker Meyer beeindruckt zur Kenntnis nahm – und das Wirken des Vorsitzenden als „gelebte Nachhaltigkeit“ bezeichnete, denn Weidenhöfer ist seit weit mehr als vier Jahrzehnten Vorsitzender des Forstverbandes.

Als „gutes Beispiel für positive Entwicklung“ wertete Staatssekretär Rainer Beckedorf, niedersächsisches Landwirtschaftsministerium, die Arbeit des Forstverbandes. Trotzdem müsse das Land seine indirekte Beratungsförderung – sieben Millionen Euro – auf eine andere Basis stellen, da sie laut einem Gerichtsurteil wettbewerbsverzerrend sei. Eine konkrete Lösung ist noch nicht in Sicht. Unabhängig davon will das Land die durch Stürme und Schädlinge gebeutelte Forstwirtschaft mit einem 11,5 Millionen Euro schweren Hilfspaket unterstützen, kündigte Beckedorf an – co-finanziert aus Bundes- und Landesmitteln. Er thematisierte genauso den Klimawandel und stellte fest, das klimastabile, robuste Mischwälder entstehen müssten. Geschäftsführer Heinz Brinkmann wies darauf hin, dass im Forstverband 48 Prozent des Jahreseinschlags Fichten gewesen waren. Zurzeit hat der Forstverband 1 423 Mitglieder.

ANKE SEIDEL