Neu beim Brokser Markt: Stripshow und Hochzeitsmesse

Von: Andree Wächter

Bei der Show „Men Mania“ haben am Dienstag, 29. August, nur Frauen Zutritt zum neuen Zirkuszelt auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Menmania

Br.-Vilsen – Dass der Brokser Heiratsmarkt (25. bis 29. August) so beliebt ist, liegt sicher auch daran, dass er mit Neuheiten aufwartet. In diesem Jahr soll auf dem Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen ein Zirkuszelt nicht zu übersehen sein. Es beherbergt eine Hochzeitsmesse mit allem, was den Tag der Tage so besonders machen soll. Einschließlich Ideen für den Junggesellinnenabschied. „Girls only“, heißt es am Dienstag, 29. August. Zutritt nur für Frauen.

Wo jahrelang riesige, polierte Landmaschinen die Herzen der technik-affinen Besucher höherschlagen ließen, dreht sich jetzt alles um die große Liebe. Der Aspekt „Heirat“ des Heiratsmarktes wird unter der Kuppel ausgespielt.

Am Marktsonntag, 27. August, und -montag stehen im Zirkuszelt zukünftige Paare im Mittelpunkt. Dann sind Brautkleider und Anzüge zu sehen, und es präsentieren sich an die 50 Dienstleister, die den Hochzeitstag individuell gestalten. Auf der Homepage dieser Marktneuheit heißt es: „Unsere stilvoll-edel-trendige Hochzeitsmesse entführt euch in eine bunte Welt voller Ideen und Anregungen.“ Geöffnet ist das Zelt von 11 bis 21 Uhr am Sonntag und von 14 bis 21 Uhr am Montag. Organisiert wird das Event von den Geschäften „Braut im Glück“ und „Nahtkämpfer“ aus Bruchhausen-Vilsen.

50 Hochzeits-Dienstleister präsentieren sich bei der zweitägigen Messe im Zirkuszelt. In kleinem Rahmen gab es diese schon beim Maimarkt in Vilsen. © Oliver Siedenberg

Deren Inhaber Sara und Björn Terveen haben auch für die anderen Tage ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Am Freitag und Sonnabend überlassen sie das Zelt zwischen den Gasthäusern „Platzhirsch“ (ehemals Horstmann) und „Haus am Markt“ (ehemals Peters) den „MachARTisten“. „Die Designer aus Norddeutschland stellen Dinge der besonderen Art her“, kündigt Björn Terveeen an. Es geht um Bauen und Wohnen, Genießen, Lifestyle sowie Freizeit. Dazu gehört die Folierung von Möbeln. So kann die Küche im neuen Look erscheinen, ohne dass eine neue gekauft werden muss. Dort dreht sich alles um Tattoos, Kaffee, Karten, Reisen, E-Roller, Trauer und Gemüse.

Zu den Ausstellern gehören die Bremer Baumanufaktur, „MySolarFuture“, „Die Möbelfoliererin“ und „Die Kartenmanufaktur“. „Bei der Auswahl spielte das Stichwort Nachhaltigkeit eine Rolle“, sagt Terveen. Freitag und Samstag ist das Zelt jeweils von 15 bis 21 Uhr geöffnet.

In eine ganz andere Richtung geht es am Pferdemarkt-Dienstag. Dann gehört das Zirkuszelt allein den Frauen. Es tritt die Stripgruppe „Men Mania“ auf. „Einlass haben nur erwachsene Frauen“, erklärt Terveen. Denn um 13, 15 und 17 Uhr lassen gut gebauten Männer ihre Hüllen fallen. Auf deren Homepage heißt es: „Ob der brasilianische Hüftschwung zu Klängen von Bachata, eine heiße italienische 50-Shades-Show, rockige Balladen oder eine spektakuläre Performance mit aktuellen Charakteren von der Kinoleinwand – jede unserer Shows wurde speziell kreiert, um euch in das Land der Träume und sensationellen Strips mitzureißen.“ Die Shows dauern jeweils rund eine Stunde.

An allen Tagen ist der Eintritt zu den Aktivitäten im Zelt frei.