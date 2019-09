Straßenmusiker präsentiert seine Lieblingslieder

Schwarme - Von Uwe Campe. „Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort“ – mit diesem Stück des deutschen Liedermachers Hannes Wader eröffnete Olaf Kurze-Evers am Samstagabend sein Freiluftkonzert auf dem Hof von Robberts Huus in Schwarme, zu dem der Heimat-, Umwelt und Kulturverein „Eule“ eingeladen hatte. Zu der Veranstaltung begrüßte Vereinsvorsitzender Hermann Schröder mehr als 50 Gäste.

Der Text des Hannes-Wader-Lieds trifft ohne Weiteres auch auf den ungewöhnlichen 55-jährigen Musiker aus dem benachbarten Kleinenborstel zu, tingelt dieser doch als Straßenmusikant schon seit vielen Jahren durch die Welt. Bevorzugtes Reiseziel des gebürtigen Hildesheimers, der außerdem als Tischlermeister Saunafässer anfertigt, ist Irland, das er erstmals 1982 besuchte und dessen keltische Musik ihn seither besonders am Herzen liegt. Davon konnten sich die Zuhörer im Verlauf des Abends immer wieder überzeugen.

In dem zweigeteilten Konzert trug der Barde mit der angenehmen Stimme zunächst einen abwechslungsreichen Mix aus deutsch- und englischsprachigen Liedern vor, zu denen er sich – ganz Straßenmusiker – auf Gitarre, Mundharmonika und Schlagzeug dann auch gleich selbst begleitete. Ob Songs von Bob Dylan („The times they are a-changin’“, „Blowin’ in the wind“, „Mr. Tambourine man“), Reinhard Mey („Es gibt Tage da wünscht ich, ich wär mein Hund“), den Wise Guys („Ohrwurm“), Randy Newman („You’ve got a friend in me“) oder von Luka Bloom („City of Chicago“), der Künstler wusste ein ums andere Mal zu überzeugen und erntete viel berechtigten Applaus. „Das sind alles meine Lieblingslieder“ führte Kurze-Evers aus, der diese mit kleinen Geschichten über Inhalt und Herkunft versah. Darunter auch den schon von den Dubliners oder John Denver interpretierten Song „Ballade of St. Anne’s Reel“ oder dem ihn auf den Leib geschneiderten Titel „One Man Band“ von Leo Sayer.

Nach der Pause wurde es dann besinnlicher, kamen jetzt nach dem Motto des Konzerts „Celtic Harp meets Irish Harmocica“ nur noch die neu erstandene, mit G-Klappen versehene Harfe und verschiedene Mundharmonikas zum Einsatz, alle vom Musiker tadellos beherrscht. Kurze-Evers wusste wieder viel Interessantes zu erzählen, etwa zu dem mit 19 Jahren erblindeten irischen Nationalkomponisten Turlough O’Carolan, der um 1700 eine Vielzahl von Liedern für die Harfe geschrieben hat, von denen heute noch etwa 200 bekannt sind. „Er ist mein Lieblingskomponist“ verriet der Künstler, der dann von diesem auf sehr einfühlsame Weise auch mehrere Stücke vortrug. Etwa das sehr melancholische „Eleanor Plunkett“, das von einem jungen Mädchen handelt, das bei einem Brand alle Angehörigen verloren hat.

Mit fein aufeinander abgestimmten Harfen- und Harmonikaklängen gefiel der Musiker auch bei weiteren keltischen Kompositionen, etwa dem bekannten „Scarborough Fair“, aber auch weniger bekannten Stücken und sogar einer mexikanischen und einer schwedischen Weise. Mit dem schottischen „My favour whiskey“ und dem irischen „Sattle my pony“ klang dieses sehr schöne Konzert schließlich aus. Als kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings festzuhalten, dass die Atmosphäre anfänglich etwas unter dem als störend empfundenen Straßenverkehr litt.

Nachdem Schröder mit dem Hut herum gegangen war und diesen Olaf Kurze-Evers gut gefühlt überreicht hatte, wurden die Zuhörer unter dem inzwischen aufgegangen Vollmond mit der auf der Harfe als Zugabe intonierten englischen Volksweise „Greensleeves“ endgültig auf den Heimweg verabschiedet.