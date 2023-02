700. Stiftung in der Region unterstützt Eisenbahnmuseum in Bruchhausen-Vilsen

Von: Rebecca Göllner-Martin

Die Ehrengäste und Stifter: (von links) Landrat Cord Bockhop, ArL-Landesbeauftragte Frauke Patzke, Stiftungsvorstand Eckhard Thurau, DEV-Vorsitzender Wolf-Jobst Siedler, Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann, Stifter Christian Fuhrmann-Kempe, Stifterin Regine Meier, Stifter und Vorstand Harald Kindermann sowie Christian Schröder-Thurau, Mitglied im Vorstand der Stiftung. © Rebecca Göllner-Martin

Br.-Vilsen – Es soll mit Schwung in die Zukunft gehen beim Kleinbahn-Museum: Zu diesem Zweck gründeten mehrere Stifter Ende 2022 die Stiftung Kleinbahn-Museum Bruchhausen-Vilsen – die 700. Stiftung in der Region Leine-Weser. Ihr Ziel ist es, die Kultur des historischen Eisenbahnwesens zu bewahren und so den Deutschen Eisenbahn-Verein, der seit 1964 in Bruchhausen-Vilsen ansässig ist, ideell und finanziell zu unterstützen.

Am Montag überreichte Frauke Patzke, Landesbeauftragte des Amts für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, den Stiftern vor Ort eine Gründungsurkunde und zeigte sich erfreut über deren Engagement: „Jede Stiftung trägt dazu bei, gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen, beispielweise hier, die Kleinbahn-Kultur zu bewahren. Damit liefert sie auch einen wichtigen Baustein für diese Region: als kultureller Raum, touristisches Ausflugsziel und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Die Stiftung mache es möglich, Geschichte lebendig zu halten.

„Als Chef der Eisenbahn“ sei es ihm eine besondere Freude, bei dem Festakt dabei sein zu dürfen, sagte Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann. Die Stiftung würde dort greifen, „wo wir mit kommunalen finanziellen Mitteln ins kurze Gras kommen“. Er dankte den Beteiligten für ihr unermüdliches Wirken.

Dass es Menschen braucht, die sich mit Begeisterung einsetzen, betonte auch Landrat Cord Bockhop. Doch nur Tatendrang reiche nicht aus. „Es braucht auch Geld“, meinte Bockhop. Die Stifter hätten mit ihrem Kapital eine gute Basis für eine Erfolgsgeschichte geschaffen. Des Weiteren machte der Landrat deutlich, dass die Eisenbahn längst kein Thema ist, was nur in den Geschichtsbüchern zu finden ist. „Eisenbahnen haben Zukunft“, sagte Cord Bockhop. Aus seiner Sicht sei es daher verantwortungslos, bestehende Trassen zurückzubauen.

Wolf-Jobst Siedler, Vorsitzender des Deutschen Eisenbahnvereins, zeigte sich dankbar, dass die Stifter ihr Geld nicht etwa für Reisen nach Hawaii oder Mauritius ausgegeben haben, sondern damit etwas zum Wohle der Allgemeinheit geschaffen haben. „Mit den Erträgen bekommen wir eine noch bessere Eisenbahn und noch bessere Bildungsarbeit vor Ort“, war er sicher.

Kleinbahnen gibt es in Deutschland bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts. Sie wurden damals mit vereinfachten Vorschriften gebaut und betrieben, um so auch den Bau durch private Unternehmen zu fördern und neue Verkehrswege zu erschließen – besonders im ländlichen Raum. Die allermeisten deutschen Kleinbahnen stellten spätestens in den 1960er-Jahren aufgrund der Konkurrenz zum wachsenden Auto- und Lastwagenverkehr ihren Betrieb ein. Im Jahr 1966 wurde in Bruchhausen-Vilsen die „Erste Museums-Eisenbahn Deutschlands“ gegründet. Sie unterhält seitdem eine dampfbetriebene Schmalspurbahn mit 1 000 Millimeter Spurweite zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf. Auf der mehr als 120 Jahre alten und acht Kilometer langen Strecke mit ihren acht Bahnhöfen und Haltepunkten führen die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder seitdem einen historischen Kleinbahnbetrieb vor.

Inzwischen ist eine Fahrzeugsammlung von fast 100 größtenteilsbetriebsfähigen Kleinbahnfahrzeugen entstanden, darunter auch sechs Dampflokomotiven und mehr als 70 Personen-, Güter und Bahndienstwagen.

Die Stiftung Kleinbahn-Museum Bruchhausen-Vilsen fördert nun den dauerhaften Erhalt und die Vorführung der musealen Objekte für die Öffentlichkeit. Den Stiftern um Christian Fuhrmann-Kempe sowie Wolf-Jobst Siedler ist es eine Herzensangelegenheit, sich darum zu kümmern.

Der Prozess der Anerkennung ist abgeschlossen – nun kann es mit dem Leben und Wirken der Stiftung losgehen. Dafür möchten die Stifter gern auch weitere begeisterte Unterstützer gewinnen, die die Stiftungsarbeit erfolgreich gestalten. Dies kann in Form von Zustiftungen auf das Grundstockvermögen geschehen, durch Spenden, die zur Erfüllung des Stiftungszweckes verbraucht werden können oder durch ehrenamtliche Mitarbeit.

DEV-Vorsitzender Wolf-Jobst Siedler dankt allen Beteiligten und hofft, dass sie noch weitere Stifter dem Vorhaben einschließen. © Göllner-Martin, Rebecca

Landesbeauftragte Frauke Patzke überreicht Eckhard Thurau, Vorstandsvorsitzender Stiftung Kleinbahn-Museum Bruchhausen-Vilsen, die Stiftungsurkunde. © Göllner-Martin, Rebecca